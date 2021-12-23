Бывший владелец "Пэлас" о жалобах на график АПЛ: Играйте в футбол. Если бы не он, вы бы работали в Макдоналдс

Саймон Джордан, бывший владелец "Кристал Пэлас", эмоционально высказался по поводу жалоб игроков и тренеров АПЛ на календарь. "Вы забыли, как оказались на своих местах?", – заявил он в эфире TalkSport.

"Клопп, как и его помощник, чьи изречения мы слышали накануне, кажутся невероятно настойчивыми в вопросах, касающихся того, как необходимо организовывать футбол в этой стране.

Все играют на равных. Все понимают, что происходит, понимают, что в определенный период года они играют для зрителей. Все это ради зрителей. Для вещателей, для болельщиков, которые хотят, чтобы игры проводились именно так.

Я думаю, что последует серьезный отпор, потому что фанатам, как мне кажется, хоть я и могу ошибаться, нравится эта традиция.

Вы забыли, как оказались на своих местах? Все благодаря спросу, не пользуйся футбол спросом – вы и ваши коллеги не получали бы десятки миллионов фунтов в год.

Мы сейчас подходим к тому, чтобы управлять игрой через демократические процедуры. Я не хочу, чтобы меня восприняли как автократа, но хватит уже! Играйте в чертов футбол, примите то, что вы футболисты. Вам позволяют слишком многое. Вообще, большинство знакомых футболистов на самом деле хотят принимать участие в этих матчах.

Как насчет того, чтобы ущипнуть себя и осознать, насколько вам повезло в жизни? Потому что если бы не футбол, половина из вас работала бы в "Макдоналдс", – сказал Джордан.

Напомним, что накануне Клопп и Конте высказали мнение, что лучше бы проводить полуфинал Кубка лиги одноматчевым противостоянием.