Рангник о появлении психолога в МЮ: Игрокам надо помочь думать правильно и не думать неправильно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался о появлении в его тренерском штабе спортивного психолога Саши Лензе. "Порой футболистам может быть нужна помощь", – приводит его слова Sky Sports.

"Я не удивлен (что такого специалиста в "МЮ" не было), в Германии тоже хватает клубов, не сотрудничающих со спортивными психологами. Но мне кажется абсолютно логичным иметь такого эксперта.

Игрокам надо помочь думать правильно и не думать неправильно. Мозг должен помогать телу играть на самом высоком уровне, и это поможет развиваться.

Это часть мозаики. Подобное важно для любого топ-клуба, а "МЮ" входит в число крупнейших в мире. Тут должны быть лучшие игроки, а им должны быть доступны вот такие вещи. Не должно быть такого, что в определенной области у нас нет специалиста. Я твердо уверен, что в дальнейшем каждый клуб должен нанять такого эксперта.

На таком уровне футболисты находятся под давлением ответственности за результат. И порой им может быть нужна помощь, кто-то, с кем можно поговорить. И это не всегда должен быть тренер. Для футболиста может быть важно понимание того, что он может обсудить ситуацию с нейтральным лицом, экспертом.

В Германии был трагический случай с Робертом Энке, совершившим суицид, когда он был еще вратарем сборной. Поэтому важно иметь психолога в своем штабе.

Саша будет следить за каждым занятием, присутствовать на каждом собрании, регулярно общаться с футболистами. Конечно, никто не будет заставлять футболистов говорить с ним, но они будут знать, что он всегда рядом. Он умный и приятный человек, настоящий профи в своем деле, и игроки скоро это поймут", – сказал Рангник.