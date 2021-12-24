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Манчестер Сити готов выплатить отступные за Холанда - СМИ
Норвежец может перебраться в АПЛ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" также вступил в борьбу за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Горожане" готовы заплатить за трансфер норвежца 75 миллионов евро в летнее трансферное окно. Такая сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока с командой, который рассчитан до лета 2024 года. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на Bild.
Отметим, что на Холанда также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 21-летний футболист отыграл 17 матчей за "Боруссию", забил 19 голов и выполнил 9 ассистов.
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