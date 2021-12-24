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Манчестер Сити готов выплатить отступные за Холанда - СМИ

Англия
(1 голосов)

Норвежец может перебраться в АПЛ

Манчестер Сити готов выплатить отступные за Холанда - СМИ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Сити" также вступил в борьбу за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Горожане" готовы заплатить за трансфер норвежца 75 миллионов евро в летнее трансферное окно. Такая сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока с командой, который рассчитан до лета 2024 года. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на Bild.

Отметим, что на Холанда также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 21-летний футболист отыграл 17 матчей за "Боруссию", забил 19 голов и выполнил 9 ассистов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Sport Witness

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Комментарии (6)
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аалекс ( Крым)
24.12.2021 в 12:08
Думаю, что 75ю млн дело не обойдется. Слишком много желающих.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.12.2021 в 11:38
Физруку это не поможет взять ЛЧ, он уже лярд потратил, дайте ему ещё два. Эго тикисрака работала только при гениальных Хави и Иньеста.
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0
-5
avatar
RockNRoLLa (IF)
24.12.2021 в 11:46
Мені здається, що якраз відсутність форвардів сказалась на результаті матчу з Челсі
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
24.12.2021 в 11:49
Приятно читать комментарий настоящего специалиста, который понимает как правильно надо тренировать, в отличии от этих всех... Ну а если Гвардиола физрук, то кто тогда все остальные тренеры - инвалиды без рук и без ног, а большинство еще и без головы?
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
24.12.2021 в 11:33
75??? точно написали?
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
24.12.2021 в 11:04
Давно пора , хорошо что с Кейном не получилось
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+1
0


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