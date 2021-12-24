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АПЛ согласилась перенести матч Бернли - Эвертон
Руководство лиги рассмотрело просьбу "ирисок"
Фото: facebook.com/Everton
Матч 19-го тура АПЛ между "Бернли" и "Эвертоном" перенесен на другую дату, сообщает официальный сайт лиги.
Встреча должна был состояться в воскресенье, 26 декабря, но ливерпульский клуб попросил его отложить на более поздний срок из-за кадровых проблем. Как сообщал главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес, из-за вспышки коронавируса и травм у него осталось всего девять полевых игроков.
Руководство АПЛ рассмотрело просьбу "Эвертона" и все-таки пошло им на уступки. Новая дата проведения матча станет известна позднее.
Отметим, "Эвертон" с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Бернли" идет 18-м с 11 баллами.
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