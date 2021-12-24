АПЛ согласилась перенести матч Бернли - Эвертон

Матч 19-го тура АПЛ между "Бернли" и "Эвертоном" перенесен на другую дату, сообщает официальный сайт лиги.

Встреча должна был состояться в воскресенье, 26 декабря, но ливерпульский клуб попросил его отложить на более поздний срок из-за кадровых проблем. Как сообщал главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес, из-за вспышки коронавируса и травм у него осталось всего девять полевых игроков.

Руководство АПЛ рассмотрело просьбу "Эвертона" и все-таки пошло им на уступки. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Отметим, "Эвертон" с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Бернли" идет 18-м с 11 баллами.