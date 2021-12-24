Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась на € 10 млн

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги. Изменение коснулось и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с € 45 до € 35 млн.

36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский форвард в 13 матчах Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.

Контракт Роналду истекает в 2023 году.