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Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась на € 10 млн

Англия
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Результативность португальца постепенно падает

Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась на € 10 млн

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги. Изменение коснулось и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с € 45 до € 35 млн.

36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский форвард в 13 матчах Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.

Контракт Роналду истекает в 2023 году.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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