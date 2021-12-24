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Рыночная стоимость Криштиану Роналду снизилась на € 10 млн
Результативность португальца постепенно падает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость для игроков английской Премьер-лиги. Изменение коснулось и нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, чья стоимость снизилась с € 45 до € 35 млн.
36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский форвард в 13 матчах Премьер-лиги забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.
Контракт Роналду истекает в 2023 году.
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