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Манчестер Юнайтед продлил контракт с молодым талантом

Англия
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Английский клуб подписал соглашение на 5 лет

Манчестер Юнайтед продлил контракт с молодым талантом

Фото: carrick.ru

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга заключил с клубом новое соглашение. Новый контракт 19-летнего шведа рассчитан до 2026 года. Об этом пишет пресс-служба команды в "Твиттере".

Эланга дебютировал за основную команду английского клуба в прошлом сезоне при Уле-Гуннаре Сульшере, проведя два матча в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне шведский нападающий выходил на поле в играх Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка английской лиги. Рыночная стоимость Эланги оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.

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В статье: Манчестер Юнайтед Антони Эланга
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