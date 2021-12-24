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Манчестер Юнайтед продлил контракт с молодым талантом
Английский клуб подписал соглашение на 5 лет
Фото: carrick.ru
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга заключил с клубом новое соглашение. Новый контракт 19-летнего шведа рассчитан до 2026 года. Об этом пишет пресс-служба команды в "Твиттере".
Эланга дебютировал за основную команду английского клуба в прошлом сезоне при Уле-Гуннаре Сульшере, проведя два матча в английской Премьер-лиге.
В нынешнем сезоне шведский нападающий выходил на поле в играх Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка английской лиги. Рыночная стоимость Эланги оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.
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