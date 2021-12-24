Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

"Ливерпуль" рассчитывает продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом. Клуб готов предложить египтянину самую высокую зарплату в АПЛ – 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает ESPN.

На данный момент больше всех в Премьер-лиге получает Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец зарабатывает в "МЮ" около 470 тысяч фунтов в неделю.

Действующее соглашение Салаха рассчитано еще на полтора года.

В этом сезоне Мохамед провел 24 матча за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.