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Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ
"Ливерпуль" надеется продлить контракт с нападающим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" рассчитывает продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом. Клуб готов предложить египтянину самую высокую зарплату в АПЛ – 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает ESPN.
На данный момент больше всех в Премьер-лиге получает Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец зарабатывает в "МЮ" около 470 тысяч фунтов в неделю.
Действующее соглашение Салаха рассчитано еще на полтора года.
В этом сезоне Мохамед провел 24 матча за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.
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