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Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Англия
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"Ливерпуль" надеется продлить контракт с нападающим

Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" рассчитывает продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом. Клуб готов предложить египтянину самую высокую зарплату в АПЛ – 500 тысяч фунтов в неделю, сообщает ESPN.

На данный момент больше всех в Премьер-лиге получает Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что португалец зарабатывает в "МЮ" около 470 тысяч фунтов в неделю.

Действующее соглашение Салаха рассчитано еще на полтора года.

В этом сезоне Мохамед провел 24 матча за "Ливерпуль", забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.in

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