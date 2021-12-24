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Спортивный директор МЮ: Сейчас у нас самая сильная команда со времен Алекса Фергюсона
Состав "дьявол" действительно впечатляет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался о состоянии клуба. "Сульшер задал направление, и теперь мы собираемся сделать следующие шаги на пути к успеху", – приводит его слова The Mirror.
"Теперь у нас выстроена структура спортивного руководства, если говорить о моей должности и о роли технического директора, и это обеспечивает клубу стабильность в переходный период.
Наш подход к комплектованию состава был пересмотрен, мы укрепили молодежную академию, и наши инвестиции в эти области принесут плоды в долгосрочной перспективе.
Сульшер задал направление, и теперь мы собираемся сделать следующие шаги на пути к успеху.
Мы считаем, что сейчас у нас самая сильная команда с тех пор, как Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру, а также у нас подрастает очень талантливая молодежь", – заявил Мерто на встрече с болельщиками.
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