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Спортивный директор МЮ: Сейчас у нас самая сильная команда со времен Алекса Фергюсона

Англия
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Состав "дьявол" действительно впечатляет

Спортивный директор МЮ: Сейчас у нас самая сильная команда со времен Алекса Фергюсона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался о состоянии клуба. "Сульшер задал направление, и теперь мы собираемся сделать следующие шаги на пути к успеху", – приводит его слова The Mirror.

"Теперь у нас выстроена структура спортивного руководства, если говорить о моей должности и о роли технического директора, и это обеспечивает клубу стабильность в переходный период.

Наш подход к комплектованию состава был пересмотрен, мы укрепили молодежную академию, и наши инвестиции в эти области принесут плоды в долгосрочной перспективе.

Сульшер задал направление, и теперь мы собираемся сделать следующие шаги на пути к успеху.

Мы считаем, что сейчас у нас самая сильная команда с тех пор, как Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру, а также у нас подрастает очень талантливая молодежь", – заявил Мерто на встрече с болельщиками.

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В статье: Алекс Фергюсон Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Джон Мерто
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Источник:
mirror.co.uk

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