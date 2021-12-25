Будет ли пятая победа канониров подряд? Норвич – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2021

Английская Премьер-лига, 19-й тур

26 декабря, 17:00. "Кэрроу Роуд" (Норвич)

Главный арбитр: Грэмм Скотт

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Вновь удивляет официальный телевещатель АПЛ в Украине. "Сетанта Спортс" в субботний слот поставила не матч "Боксинг дей" одного из лидеров Премьер-лиги, а поединок Чемпионшипа между 19-м "Халл Сити" и третьим "Блэкберном". Правда, ни “Норвич”, ни “Арсенал”, конечно же этого не знают и все равно будут играть, но заметить нужно было.

У каждого свои задачи: "канарейки" хотят сенсации, а "канониры" - очередной (недавно показался бы необычным прилагательным для подопечных Артеты) победы. Кто ближе к своим целям?

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Норвич

Первоначальное воодушевление после смены тренера немного спало, и "канарейки" нажали на тормоза. В трех последних поединках "Норвич" трижды проиграл, не забив ни одного гола. Хотя, стоит отметить, что против "Манчестер Юнайтед" (0:1) "канарейки" сражались на равных, и даже были в чем-то сильнее соперника, однако роль победителя матча решил пенальти.

А вот в поединке 10 дней назад против "Астон Виллы" подопечные Дина Смита конкретно уступали во всем. За 90 минут они создали один полумомент, в то же время дав волю соперникам у своих ворот. Как итог – поражение 0:2. А положение команды пока то же, что и на старте сезона – последнее место в турнирной таблице.

Кадры гостей

"Канарейки" пропускали прошлый тур как раз из-за обнаруженного коронавируса у нескольких игроков - классика для современной АПЛ. Правда, ситуация не улучшилась. Перед поединком с "канонирами" положительные тесты сдали еще несколько футболистов, но Дин Смит не назвал их фамилии. Собственно, и неизвестные исполнители, заболевшие ранее. Однако точно не сыграют против лондонцев Норманн, Омобамидел, Рашица и капитан Хенли. Ну, хотя бы Озан Кабак вернулся из лазарета.

When you’re the first one down the stairs on Christmas morning! ????#NCFC | @branwilliams pic.twitter.com/Z96b1vURnP — Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 23, 2021

Арсенал

"Канониры" продолжают приятно удивлять. В минувший вторник они разгромили третьолиговый "Сандерленд" в Кубке лиги (5:1), продлив свою победную серию до четырех матчей. Кроме "черных кошек" пострадали ранее "Лидс" (4:1), "Вест Хэм" (2:0) и "Саутгемптон" (3:0). Прекрасная игра в атаке от подопечных Артеты, однако с некоторыми ошибками в защите. "Сандерленд" забил "Арсеналу" после контратаки, а "Лидс" - с пенальти. Это как раз те случаи, в которых недоработали и плохо сыграли центральные защитники.

Конечно, против “Манчестер Юнайтед” (2:3) и “Ливерпуля” (0:4) возникли проблемы, но если говорить в контексте текущего соперника, то канониры гораздо сильнее. Против команд из нижней части турнирной таблицы "Арсенал" выглядит неплохо. Разве что "Эвертон" ошарашил Артету, одержав волевую победу. Тогда "канониры" после забитого мяча просто сели в защиту, и это принесло только отрицательные плоды - поражение 1:2 с пропущенными голами на 79 и 90+2 минутах.

Кадры гостей

Тройка игроков "Арсенала" тоже вне состава из-за коронавируса: Пабло Мари, Чамберс и Локонга. Однако разве что последний играет хоть какую-то важную роль в структуре Артеты, да и в крайних матчах бельгийский хавбек потерял доверие тренера. Из-за травм пропустят поединок Колашинац, также под вопросом участие основного правого бека Томиясу. Ну и ситуация с Обамеянгом известна – пока он не в планах на игру.

Последние матчи Норвича и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

14.12. Норвич – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

11.12. Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

05.12. Тоттенхэм – Норвич 3:0 (АПЛ)

30.11. Ньюкасл – Норвич 1:1 (АПЛ)

27.11. Норвич – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.12. Арсенал – Сандерленд 5:1 (Кубок лиги)

18.12. Лидс – Арсенал 1:4 (АПЛ)

15.12. Арсенал – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

11.12. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)

06.12. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица Английской Премьер-лиги

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 18 14 2 2 44 2 Ливерпуль 18 12 5 1 41 3 Челси 18 11 5 2 38 4 Арсенал 18 10 2 6 32 5 Вест Хэм Юнайтед 17 8 4 5 28 6 Манчестер Юнайтед 16 8 3 5 27 7 Тоттенхэм 15 8 2 5 26 8 Вулверхэмптон 18 7 4 7 25 9 Лестер Сити 16 6 4 6 22 10 Астон Вилла 17 7 1 9 22 11 Кристал Пэлас 17 4 8 5 20 12 Брентфорд 16 5 5 6 20 13 Брайтон энд Хоув Альбион 16 4 8 4 20 14 Эвертон 17 5 4 8 19 15 Саутгемптон 17 3 8 6 17 16 Лидс Юнайтед 18 3 7 8 16 17 Уотфорд 16 4 1 11 13 18 Бернли 15 1 8 6 11 19 Ньюкасл 18 1 7 10 10 20 Норвич Сити 17 2 4 11 10

Последние пять встреч между командами

11.09.21. Арсенал – Норвич 1:0 (АПЛ)

01.07.20. Арсенал – Норвич 4:0 (АПЛ)

01.12.19. Норвич – Арсенал 2:2 (АПЛ)

22.10.17. Арсенал – Норвич 2:1 (после д. в.) (Кубок лиги)

30.04.16. Арсенал – Норвич 1:0 (АПЛ)

Цифры и факты

Команды встречались между собой в 61 матче. 30:11 за победами ведет “Арсенал”, еще 20 раз коллективы играли вничью.

"Канарейки" забивали "канонирам" в последних пяти домашних матчах из шести.

"Арсенал" за последние шесть поединков в гостях победил дважды при трех поражениях и одном ничейном исходе.

У "Норвича" самая слабая атака в АПЛ – всего восемь голов за 17 матчей. Следующий показатель имеет "Вулверхэмптон" (13).

Также у "канареек" вторая самая слабая защита в чемпионате - 34 пропущенных гола. Худшую статистику имеет только "Лидс" - 36 мячей в свои ворота.

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Ставки и коэффициенты на матч Норвич – Арсенал

Прогноз матча Норвич – Арсенал от UA-Football

Команды уже встречались в этом сезоне и тогда выдали очень атакующий матч с 40 ударами по воротам. Правда, все ограничилось только голом Обамеянга и первой победой "канониров" в текущем розыгрыше АПЛ. Подопечные Артеты с того времени наладили свою результативность, поэтому стоит ждать хотя бы два гола в ворота Тима Крула. Однако “Норвич” может удивить, поэтому стоит перестраховаться. Прогноз: Победа “Арсенала” с форой (-1).