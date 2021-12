Будет ли пятая победа канониров подряд? Норвич – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2021

Английская Премьер-лига, 19-й тур

26 декабря, 17:00. "Кэрроу Роуд" (Норвич)

Главный арбитр: Грэмм Скотт

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Вновь удивляет официальный телевещатель АПЛ в Украине. "Сетанта Спортс" в субботний слот поставила не матч "Боксинг дей" одного из лидеров Премьер-лиги, а поединок Чемпионшипа между 19-м "Халл Сити" и третьим "Блэкберном". Правда, ни “Норвич”, ни “Арсенал”, конечно же этого не знают и все равно будут играть, но заметить нужно было.

У каждого свои задачи: "канарейки" хотят сенсации, а "канониры" - очередной (недавно показался бы необычным прилагательным для подопечных Артеты) победы. Кто ближе к своим целям?

Первоначальное воодушевление после смены тренера немного спало, и "канарейки" нажали на тормоза. В трех последних поединках "Норвич" трижды проиграл, не забив ни одного гола. Хотя, стоит отметить, что против "Манчестер Юнайтед" (0:1) "канарейки" сражались на равных, и даже были в чем-то сильнее соперника, однако роль победителя матча решил пенальти.

А вот в поединке 10 дней назад против "Астон Виллы" подопечные Дина Смита конкретно уступали во всем. За 90 минут они создали один полумомент, в то же время дав волю соперникам у своих ворот. Как итог – поражение 0:2. А положение команды пока то же, что и на старте сезона – последнее место в турнирной таблице.

"Канарейки" пропускали прошлый тур как раз из-за обнаруженного коронавируса у нескольких игроков - классика для современной АПЛ. Правда, ситуация не улучшилась. Перед поединком с "канонирами" положительные тесты сдали еще несколько футболистов, но Дин Смит не назвал их фамилии. Собственно, и неизвестные исполнители, заболевшие ранее. Однако точно не сыграют против лондонцев Норманн, Омобамидел, Рашица и капитан Хенли. Ну, хотя бы Озан Кабак вернулся из лазарета.

When you’re the first one down the stairs on Christmas morning! ????#NCFC | @branwilliams pic.twitter.com/Z96b1vURnP