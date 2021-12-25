Сборная 2021 года. Версия UA-Футбол. Правый защитник

Касательно многих позиций сборной 2021-го года болельщики могут долго дискутировать, перетягивая канаты между своими фаворитами. Однако, есть одно амплуа, кандидат на которое фактически не имеет конкурентов. Да, это правый защитник, и да, это - Трент Александер-Арнольд.

Англичанин молниеносно ворвался во взрослый футбол несколько лет назад и почти сразу начал удивлять фанатов "Ливерпуля" своими очень зрелыми навыками. Если в предыдущие годы равных ему можно было найти, то сейчас Трент находится на качественно новом уровне. Исполняя то множество функций, которое ему доверяет Юрген Клопп, правый защитник не оставляет шансов никому из конкурентов по позиции. Конечно, они все же есть, но эту тему мы обсудим позже.

Как известно, имя нашего героя уже вписано в Книгу рекордов Гиннеса. Еще в октябре прошлого года он стал рекордсменом по количеству результативных пасов за один сезон. Напомним, их тогда было 12. Многие возразят: что странного в 12-ти ассистах, ведь это очень скромное число? Однако не стоит забывать, что речь идет о защитнике, а для такого амплуа это достаточно серьезное достижение. Так вот, в текущем сезоне Александер-Арнольд уже сделал 8 результативных передач, а еще и Нового года не было. Пахнет еще одним рекордом, не правда ли?

Впрочем, простым правым дефом Трента назвать очень сложно. В некоторых матчах он играет чуть ли не на месте вингера. Так происходит и в моменты, когда Салах делает свое фирменное смещение в центр, и при контратаках, и в поединках против команд, которые не демонстрируют высокий прессинг. Таким образом, англичанин может сыграть сразу на трех позициях.

Первая и родная – это место классического правого защитника. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп распоряжается игроком таким образом преимущественно в матчах, когда соперник высоко прессингует и играет в короткий пас. Например, против "Манчестер Сити". В поединках такого уровня создание остроты в атаке возлагается на Салаха, а Александер-Арнольд отходит назад и принимает участие в позиционной обороне.

Вторая позиция, на которой Трент чувствует себя очень спокойно и уверенно, это место правого латераля. Использование игрока на этой позиции мы видим очень часто: и в поединках АПЛ, и на евроарене. Отличный короткий и длинный пас в сочетании с потрясающей скоростью делают его чуть ли не идеальным в этом амплуа. Воспитанник мерсисайдцев отлично чувствует тот момент, когда в тактическом построении команды-соперника появляется разрыв или хотя бы минимальная свободная зона, и мгновенно направляет в нее мяч. Здесь можно вспомнить и сквозные передачи низом через центр поля, и своевременные "радиоуправляемые" переводы на левый фланг, и забросы на Салаха через прессингующего соперника.

Третья же позиция Трента – это, конечно, амплуа вингера. Здесь его можно увидеть немного реже, но сама идея, которой руководствуется Клопп, размещая игрока на фланге, уже вызывает уважение и аплодисменты. Полузащита с помощью движения вперед пытается создать Александеру-Арнольду дополнительное свободное пространство для передач на фланге. В большинстве случаев эту роль выполняет Хендерсон, открываясь в полуфланг и дезориентируя противника. Дальше больше: если в это время на поле есть Салах, то защита соперника по умолчанию опекает именно его. Трент в это время почти гарантировано получает свободу на фланге и выполняет прострел или навес. Просто и гениально, не так ли?

Невозможно забыть и еще об одном навыке англичанина – исполнении стандартов. Все мы хорошо помним угловой от защитника в матче с "Барселоной". Напомню, в том поединке Трент принял решение исполнить корнер в момент, когда каталонцы еще даже не выстроились возле своих ворот и не разобрали соперников для опеки. Важно было то, что навес нашего героя увидел его партнер Дивок Ориги, который без какого-либо сопротивления переправил мяч в дальнюю девятку. Ходят легенды, что "Барселона" до сих пор ждет подачу углового от Александера-Арнольда.

Однако, не только это исполнение стандарта есть в активе игрока. Его штрафные удары почти не берутся вратарями, если он правильно направит мяч, а навесы с угловых нередко приводят к голам "Ливерпуля". Как уже сказано выше, на данный момент текущего сезона футболист успел отличиться восемью результативными передачами и двумя голами. Если вас не впечатляют эти цифры, вспомните: Трент – номинальный правый защитник!

Несмотря на это, не все в карьере игрока идет так гладко, как хотелось бы. Выступления в сборной Англии даются Александеру-Арнольду намного сложнее, чем под руководством Клоппа в "Ливерпуле". Многие критики коуча английской национальной команды говорят, что проблема вовсе не в защитнике, а в манере игры и тактическом построении Гарета Саутгейта. Напомним, тренер не включил Трента в финальный список футболистов, которые поехали на Евро-2020. Формальная причина – неполное восстановление после травмы, но реальная, как говорили многие журналисты, это принципиальная позиция наставника национальной команды. Но как же на это ответил Трент? Правильно, он начал тренироваться еще усерднее. Как результат – уже три сыгранные поединки в отборе на ЧМ-2022 осенью текущего года и три результативные передачи во встрече с Сан-Марино. Что может лучше сказать о целеустремленности нашего героя, чем этот факт?

Можно констатировать: 23-летний Трент – как хорошее вино – с годами становится только лучше. В момент его появления в первой команде "Ливерпуля", а это случилось еще в 2016 году, мало кто мог прогнозировать такой рост англичанина, еще и в достаточно сжатые сроки. Заслуга игрока заключается в том, что он идеально подходит как под все тренды современного футбола, так и под требования Юргена Клоппа: хороший короткий и диагональный пас, скорость, универсальность, и главное – интеллект.

Мало кто знает, что настоящая страсть Александера-Арнольда – это не игра в FIFA в круге друзей, и даже не рыбалка или охота. Футболист с девяти лет увлекается шахматами, играть в которые его научил отец. О достижениях нашего героя в этом виде спорта говорит уже то, что он сыграл партию с чемпионом мира, Магнусом Карлсеном. Стоит отметить, Трент смог продержаться дольше, чем Билл Гейтс в соревновании с норвежским шахматистом. Американский миллиардер получил мат уже спустя 9 ходов, а защитник "Ливерпуля" продержался целых 17. Несомненно, навыки игры в шахматы являются серьезным преимуществом на футбольном поле, ведь умение рассчитывать, быстро думать и принимать решения – очень важные скиллы для современного игрока.

Вы спросите: а каков же финальный аргумент, что Александер-Арнольд – лучший правый защитник 2021-го года? Ответ здесь прост и неоспорим: именно он является единственным защитником, который признавался игроком месяца АПЛ в текущем календарном году. Этот титул футболист "Ливерпуля" получил за ноябрь.

Лучше всего подведет итог этой статьи цитата самого Трента, которая стала памятной благодаря граффити на стене одного из мерсисайдских домов. "Я просто обычный парень из Ливерпуля, чьи мечты стали реальностью", - сказал защитник в одном из интервью. Наверное, ничто не сможет вдохновить больше, чем такие слова.

Альтернатива

Относительным конкурентом для Трента в 2021-м году можно назвать только латераля "ПСЖ" Ашрафа Хакими, который стал чемпионом Серии А с "Интером" в прошлом сезоне. Однако, есть сразу несколько аргументов в пассив марокканца. Во-первых, после перехода в парижский клуб его результативность стала намного меньше: лишь три гола и три ассиста в 18 матчах Лиги 1. А во-вторых, Хакими – это классический латераль, который не привык отрабатывать в защите. Его действия больше направлены именно на атаку. Конечно, Маурисио Почеттино уже немного изменил игрока после уроков Антонио Конте, но к универсальности и футбольному интеллекту Трента он все еще далек.