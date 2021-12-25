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Грилиш: Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, все спрашивают, стоишь ли ты этих денег

Англия
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Игрок столкнулся со сложностями

Грилиш: Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, все спрашивают, стоишь ли ты этих денег

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш дал комментарий о своем трансфере из "Астон Виллы":

"Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, ты оказываешься в ситуации, когда люди задаются вопросом, действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где ассисты?

Я понимаю это, но я рассматриваю как привилегию тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить ему голами и трофеями", – сказал Грилиш.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
Sky Sports

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