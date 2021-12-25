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Грилиш: Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, все спрашивают, стоишь ли ты этих денег
Игрок столкнулся со сложностями
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш дал комментарий о своем трансфере из "Астон Виллы":
"Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, ты оказываешься в ситуации, когда люди задаются вопросом, действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где ассисты?
Я понимаю это, но я рассматриваю как привилегию тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить ему голами и трофеями", – сказал Грилиш.
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Источник:Sky Sports
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