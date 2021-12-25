Грилиш: Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, все спрашивают, стоишь ли ты этих денег

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш дал комментарий о своем трансфере из "Астон Виллы":

"Если за тебя заплатили 100 миллионов фунтов, ты оказываешься в ситуации, когда люди задаются вопросом, действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где ассисты?

Я понимаю это, но я рассматриваю как привилегию тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить ему голами и трофеями", – сказал Грилиш.