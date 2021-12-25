Манчестер Сити продаст четырех игроков ради подписания Холанда

"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы активно интересуется норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Ради трансфера форварда английский клуб готов продать 4 игроков. Кроме Феррана Торреса, который вскоре станет игроком "Барселоны" в ближайшие дни, команду могут покинуть защитники Педро Порро и Ко Итакура, а также полузащитник Морган Роджерс.

Все игроки в данный момент арендованы другими клубами. Порро играет за "Спортинг", Итакура выступает во второй Бундеслиге за "Шальке", а Роджерс - за "Борнмут" в Чемпионшипе.