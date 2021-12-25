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Манчестер Сити продаст четырех игроков ради подписания Холанда

Англия
(2 голосов)

Клуб серьезно настроен

Манчестер Сити продаст четырех игроков ради подписания Холанда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы активно интересуется норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Ради трансфера форварда английский клуб готов продать 4 игроков. Кроме Феррана Торреса, который вскоре станет игроком "Барселоны" в ближайшие дни, команду могут покинуть защитники Педро Порро и Ко Итакура, а также полузащитник Морган Роджерс.

Все игроки в данный момент арендованы другими клубами. Порро играет за "Спортинг", Итакура выступает во второй Бундеслиге за "Шальке", а Роджерс - за "Борнмут" в Чемпионшипе.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес Ко Итакура Эрлинг Холанд
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Источник:
Manchester Evening News

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