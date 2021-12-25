Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Опорный полузащитник

"Он – одна из самых главных причин, почему я покинул "Челси". Очень умный игрок, отличный диспетчер, который глубоко понимает футбол".

Так Сеск Фабрегас высказался о Жоржиньо Фрелло – первом футболисте в истории, выигравшем в рамках одного сезона Лигу Чемпионов, ЕВРО, Суперкубок Европы и награду Лучшему игроку по версии УЕФА. Кандидатура итальянца активно разгонялась прессой и общественностью на Золотой мяч, правда, ввиду неотразимости Роберта Левандовского и, конечно же, выигранного Лионелем Месси Кубка Америки, старания оказались тщетными.

Guten Tag, Herr Tuchel

"Буду честен по поводу Фрэнка. Мне кажется, что из-за своего, безусловно, легендарного статуса, он пропустил важные шаги в обучении тренерскому делу. Он очень рано возглавил топ-клуб, не имел за плечами большого опыта, оказался не готов к работе на таком уровне".

А так уже Жоржиньо ответил на вопрос журналиста после увольнения Лэмпарда из "Челси" в январе. О доверии уровня Сарри там речь точно не шла. Фрэнк считал, что "сынок Маурицио" переусердствует с опусканиями к центрбекам, перетягивает одеяло на себя просьбами дать ему мяч в любой удобной и неудобной ситуации, ворует пространство у защитников и тормозит атаки. В свою очередь, итальянец стагнировал и просто ждал того наставника, который вновь заметит важность его предассистов.

В начале года солидный по кадрам "Челси" шел в середине таблице и с большим страхом считал дни до встречи с мадридским "Атлетико" в 1/8 ЛЧ, поэтому боссы "пенсионеров" долго не думали и забрали Томаса Тухеля с рынка свободных агентов. Немец проанализировал состав команды еще по пути в Лондон, прямо на борту самолета выбрал оптимальную для ведущих исполнителей схему 3-4-2-1 и моментально завел "синий" болид. Финиш в ТОП-4, финал Кубка Англии и победа в ЛЧ – фанаты "Челси" не мечтали о чем-то подобном на экваторе кампании-2020/21.

Тухель привел в порядок все линии лондонского гранда. В частности, в центре Томас доверился тандему Жоржиньо – Канте, не забывая о Ковачиче в качестве функциональной ротации для Н'Голо. Тренеру, делающему ставку на позиционный футбол и контроль снаряда, было необходимо постоянное присутствие на поле дирижера. Так, атлант Жоржиньо расправил плечи, стал одним из творцов успеха "Челси" в главном клубном европейском турнире. Тухель не только оценил способность Фрелло выступить глубинным радаром команды, но и предоставил возможность корректировать коллективный прессинг. В обновленной системе итальянец расцвел и отметил:

"Тухель знает характеристики игроков и осознает, как он хочет играть, используя наши данные. Он старается давать нам правильные советы, показывает, в каком именно направлении необходимо работать. Это приносит результат".

Естественно, немец не был бы топ-специалистом, не сумей он значительно расширить арсенал одного из ведущих игроков своей команды. Жоржиньо заметно прибавил в оборонительной составляющей. Немец осознал слабые стороны хавбека (не самую высокую скорость, физические габариты) и все равно дал установку не сторониться отбора, просто уже за спиной/спинами Ковачича или/и Канте. Параллельно тройка центральных защитников позади и страхует итальянца, и не позволяет ему лишний раз инстинктивно опускаться, разыгрывать прямо от штрафной площадки, теперь за это отвечает Силва или Кристенсен. Вероятно, под такими "тисками" вертикальность Жоржиньо просела, однако ныне он грамотно балансирует между розыгрышем и помощью команде в защите. Исчезли обострения ради обострений, обвинения от болельщиков в чрезмерной фантазии на чистых мячах.

В текущем сезоне Томас также успел привнести в инструментарий распасовщика множество мелких, но все равно полезных защитных фишек, к примеру, эффективную работу в тени на стандартных положениях. Итальянец – далеко не король воздуха, однако ноу-хау в виде баскетбольного заслона ему вполне по зубам. Сейчас он способен легко отрезать оппонентов новым приемом, дабы Чалоба, Рюдигер или Силва беспрепятственно замкнули подачу с корнера. Трево, Антонио и Тьяго обязаны поблагодарить именно Жоржиньо за свои голы с угловых "Ювентусу", "Лестеру" и "Вест Хэму".

"Мне приятно быть его тренером", – признался осенью Тухель.

И еще один небольшой флэшбек, связанный с финишем прошлой кампании. А как вам мысль о том, что именно Жоржиньо – тот самый футболист, которого не хватило "Манчестер Сити" для победы в финале Лиги чемпионов против "Челси"? Нет-нет, мы ничего не путаем. В 2018 году "горожане" тщательно изучали возможность приглашения реджисты на "Этихад", Пеп даже лично настаивал на трансфере. Может, такого опорного полузащитника Гвардиола бы не рискнул оставить в запасе на важнейший для "Сити" поединок? Терминатор Фернандиньо беспощадно устарел, Родри же хоть и сильно поднаторел, но до сих пор предпочитает в 90% эпизодов отдать пас назад Эдерсону, а не вырезать заброс вперед. В майском матче Гвардиола чересчур сильно сместил вектор в сторону атаки, испанец хотел зажать соперника в штрафной площадке, однако проходной двор в центре за спинами пяти форвардов подарил "Челси" единственный забитый в поединке гол. С Жоржиньо, выступающим сейчас по другую сторону баррикад, не нужно было бы настолько сильно рушить баланс.

"Немногие вообще способны делать то, что может делать Жоржиньо, в мире таких парней лишь несколько. В АПЛ играет исключительный центральный хавбек". Хосеп Гвардиола

Fratelli d'Italia

Если в сегодняшнем "Челси" многим реально трудно выделить лидера команды (а ведь еще 5 лет назад можно было просто ткнуть пальцем на Эдена Азара), то сборную Италии можно и нужно называть жоржиньоцентрированной командой. Фрелло с необычайной легкостью перенес заряженность с ЛЧ на ЕВРО, будто и не устал от сложного клубного сезона.

Жоржиньо, без сомнения, главный игрок "Скуадры" в эру Манчини, ни одного другого исполнителя Роберто не задействовал чаще. В своей команде алленаторе столкнулся примерно с тем же вызовом, что и Тухель в "Челси" – Италия нуждалась в переменах, в полноценном переходе к смелому атакующему стилю и владению мячом. Сегодня доминантный базис тяжело построить без прессинга на финальной трети поля и стремительных вертикальных наступлений. Благо, Роберто было на кого положиться, в сборной Жоржиньо ответственен за разгон обоих компонентов, а ЕВРО лишь ознаменовал экстремум зависимости лазурной команды от реджисты.

"Не я буду решать, кто выиграет Золотой мяч, но Жоржиньо заслужил приз. Люди стали больше о нем говорить, это классно. Для нас в сборной – честь играть с таким классным футболистом. Мы называем его профессором". Лоренцо Инсинье

Паук Жоржиньо управляет игрой Италии, он плетет темп всех матчей, в которых его команда имеет больший процент владения, постоянно указывает партнерам, куда им необходимо сместиться, предвосхищает розыгрыши соперника перекрытием линии паса (т. н. "cover shadow").

В матче-открытии турнира против Турции Фрелло выбил лучшее число перехватов, отборов и подборов, а, например, с бельгийцами отдал лишь один неточный пас за весь поединок. Всем бы, кстати, так проваливать игры, как это делает Жоржиньо. Например, после финального свистка матча с Австрией, где Италия вырвала победу только в экстратайме, уже сидя ночью в самолете полузащитник заявил:

"Почему я пересматриваю матч? Я всегда так делаю. Нужно понять, где можно было сыграть лучше. В этот раз я допустил много ошибок, неправильно прессинговал, оставлял свободное пространство между линиями".

А в полуфинале с испанцами Жоржиньо коснулся мяча всего 50 раз и отдал 33 паса – таких плохих цифр у него не наблюдалось ни в одном полном матче АПЛ-2020/21. Юный Педри и вправду съел влияние Жоржиньо на атаку, тем не менее, в якобы плохом для себя матче ½ турнира итальянец умудрился 8 раз вернуть "Скуадре" владение и оформить 7 перехватов, став лучшим в рамках любимых оборонительных показателей. Представьте только, как тяжело бы пришлось команде Манчини, потеряй она Жоржиньо из-за травмы на первых минутах финала с англичанами. Такая вероятность действительно нервно витала в воздухе на стадионе "Уэмбли", но, немного расходившись, Фрелло продолжил матч.

Жоржиньо – один из лучших игроков ЕВРО по количеству заблокированных ударов или прерванных передач (15, 4-е место в общем рейтинге), по количеству перехватов (18, тоже 4-я позиция), по числу отборов (15, 5-е), по проходам, продвигающим мяч к воротам соперника (53, 4-е). В конце концов, мы говорим о лидере соревнования по точным пасам под прессингом оппонента. Жоржиньо с заделом доказал готовность пахать без мяча и стал одним из тех, кто подарил до ужаса измотанной ковидом Италии настоящий праздник.

Per aspera ad astra

Вот, казалось бы, в комплементарном материале не место всяким минусам, косякам и недостаткам. Логично, согласимся, но только не тем, сквозь преодоление которых герой текста на деле становится лучше.

Все мы знаем, что неотъемлемая часть Жоржиньо-футболиста – это штатное фирменное исполнение 11-метровых. Напомним, во время февральского матча АПЛ с "Тоттенхэмом" итальянец удивил и не подпрыгнул перед ударом. Тогда хавбек развел мяч и Льориса по разным углам, не анализируя положение Уго с помощью замаха. С тех пор Жоржиньо пытался перекроить свою манеру исполнения.

Правда, оружие засбоило. Повлиял тот факт, что мастеровитые голкиперы внимательно изучили его отличительную черту. Эдерсон и Алиссон первыми показали, как заставить Жоржиньо сплоховать – они до последнего не дергались и реагировали по выстрелу. Вратари "Сити" и "Ливерпуля", обладая великолепными рефлексами, доверились школьной физике и легко парировали немощные удары оторопелого Фрелло.

Итоги дуэлей с лучшими голкиперами мира наверняка заставили Жоржиньо задуматься. Сомнения в уязвимости фирменного почерка закономерно привнесли в его пенальти нервную смуту. Пикфорд вооружился методичками бразильских коллег и в лотерее финала ЕВРО вынудил журналистов не спешить с заголовками, также Зоммер переиграл итальянца в битве взглядов в важнейшем матче отбора на ЧМ-2022. Сердцебиение хавбека можно было услышать даже через телевизор – он непривычно для себя разогнался и отправил снаряд в небеса. Ян задавил итальянца уверенностью, добытой в результате подготовки.

Тем не менее, под конец года, на фоне всевозможных ошибок, как раз пенальти помогли Жоржиньо вырулить и напомнить всем нам, насколько он важен для "Челси". В матче с "МЮ" итальянец привез гол неудачным приемом мяча на носок, а затем 5-й номер взял в руки снаряд и отправился огорчать Де Хеа. С "Лидсом" Фрелло исполнил два пенальти за поединок, реализовав решающий выстрел в компенсированное время при счете 2:2! Симеоне аплодирует стоя за такие "cojones". Жоржиньо таки прошел катарсис и вернулся к фирменной манере исполнения, смирившись, что Эдерсон, Алиссон и еще 5-6 профи вратарского цеха в ближайшие годы никуда не денутся.

Жоржиньо не прячет голову в песок. В отвратительных физических кондициях, на уколах, чтобы не чувствовать дискомфорт в спине, без второго основного партнера (при всем уважении к Лофтус-Чику, но по влиянию он далек от Ковачича или Канте) – если наш герой выходит на поле, то как минимум не позволяет сопернику устраивать вакханалию в своей зоне. Недавний пример: на "Уотфорд" Тухель перестраховался и не бросил больного Фрелло в бой, поэтому в матче с явным аутсайдером Томасу пришлось наблюдать за мучениями в исполнении Сауля и Рубена.

Конечно, еще же болельщики любят потроллить Жоржиньо за знаменитые привозы в поединках с "Арсеналом" и "Вест Хэмом", когда полузащитник "синих" смотрел исключительно на мяч во время пасов на Кепу и Менди соответственно, неправильно оценивая давление со стороны оппонентов. А теперь уточняющий важный вопрос: много ли мы вообще знаем футболистов, которых можно по манере и влиянию на игру команды сравнить с Жоржиньо? Ведь в таком анализе, как известно, познается истина. После долгих размышлений, автор текста готов привести в пример только Тьяго Алькантару из "Ливерпуля". Вместе с тем, испанца почему-то не принято ругать за подобные приколы (держите вот и вот из свежего матча АПЛ с "Ньюкаслом"). Действительно, а чего вдруг? Ла Масия, "Барселона", "Бавария"! А Жоржиньо все равно в Лондон Сарри привез и никак иначе… Это мы к тому, что даже самые мощные компьютеры, коими и являются Тьяго с Жоржиньо, все же иногда глючат. Норма, а не тенденция.

Уходящий 2021-й – лучший год в карьере Жоржиньо. Маловероятно, что у него еще будут такие шикарные серии. Постоянная работа над собой, самоотверженность, готовность обучаться новому, умение не вешать нос и закалка с самого детства мамой-футболисткой обоснованно привели итальянца на вершину.

"Он утонченный игрок, не все это понимают. С ним все кажется простым. В этом и заключается его величие. В "Челси" фанатам и журналистам было сложно его принять, но теперь я вижу, что его ценят". Маурицио Сарри

Альтернатива – Н'Голо Канте. Главный партнер Жоржиньо по тандему в опорной зоне "Челси", один из ключевых футболистов команды Дидье Дешама. Пылесос французского производства обладает огромным спектром достоинств, однако, увы, с возрастом его тело безжалостно начали съедать повреждения. Он вышел в стартовом составе в менее чем половине матчем при Томасе Тухеле. Благодаря работе со многими топ-тренерами, Канте постепенно прокачал себя до игрока мирового класса. Сегодняшний Н'Голо – это уже давно не полузащитник из чемпионского "Лестера". Помимо оборонительной работы француз научился читать игру и предугадывать эпизоды, потрясающе продвигать мяч на дриблинге. В безнадежной ситуации Канте способен даже завершить атаку самостоятельно.

"Челси" зависим от Н'Голо так же, как и от Жоржиньо, это подтверждают как его невероятные перформансы в полуфиналах и финале Лиги чемпионов, так и проваленные "синими" матчи без Канте в ноябре и декабре. Сильная весна, неудачное лето со сборной Франции на ЕВРО и еще более невзрачный занавес года; почти весь финальный отрезок он провел в лазарете – именно поэтому и скамейка запасных.