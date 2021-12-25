  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Старриджа обязали заплатить круглую сумму за украденную собаку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старриджа обязали заплатить круглую сумму за украденную собаку

Англия
(1 голосов)

Пушистый друг вернулся к хозяину

Старриджа обязали заплатить круглую сумму за украденную собаку

Новина українською

Экс-форвард "Ливерпуля" Дэниел Старридж обязан выплатить 30 тысяч долларов человеку, который нашел его собаку. Так решил суд после того, как музыкант из Лос-Анджелеса вернул футболисту маленького шпица по кличке Луччи.

Добавим, собаку футболиста украли из дома Старриджа в 2019-м году. Тогда англичанин пообещал в социальных сетях вознаграждение в размере 30 тысяч долларов любому, кто найдет пушистого. Однако позже Дэниел отказался платить обещанные деньги музыканту, который нашел Луччи. Тот, не долго думая, подал в суд на футболиста и выиграл его.

Напомним, Старридж в октябре присоединился к австралийскому клубу "Перт Глори". Ранее он играл за "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".

Старриджа обязали заплатить круглую сумму за украденную собаку - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Дэниел Старридж Перт Глори (Австралия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.12.2021 в 17:13
жмот --передать друга
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
25.12.2021 в 16:26
У нас тоже есть такая статья в гражданском кодексе. Публичное обещание о вознаграждении. Но она практически не работает.
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
25.12.2021 в 16:07
Сам пообещал,а потом заднюю дал. Жлоб
Ответить
+2
0
Гданьск (Gdańsk)
25.12.2021 в 15:18
Жлоб
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...