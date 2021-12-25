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Старриджа обязали заплатить круглую сумму за украденную собаку
Пушистый друг вернулся к хозяину
Экс-форвард "Ливерпуля" Дэниел Старридж обязан выплатить 30 тысяч долларов человеку, который нашел его собаку. Так решил суд после того, как музыкант из Лос-Анджелеса вернул футболисту маленького шпица по кличке Луччи.
Добавим, собаку футболиста украли из дома Старриджа в 2019-м году. Тогда англичанин пообещал в социальных сетях вознаграждение в размере 30 тысяч долларов любому, кто найдет пушистого. Однако позже Дэниел отказался платить обещанные деньги музыканту, который нашел Луччи. Тот, не долго думая, подал в суд на футболиста и выиграл его.
Напомним, Старридж в октябре присоединился к австралийскому клубу "Перт Глори". Ранее он играл за "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси".
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