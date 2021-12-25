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Клопп - о голе Алиссона Вест-Бромвичу: Один из самых чудесных мячей, которые я видел в своей жизни
Коуч очень ценит бразильского голкипера
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил об интересных моментах, которые произошли с командой в этом году:
"Это был сложный год, это был сложный сезон. Сколько длилась наша серия без поражений на "Энфилде"? 60 с чем-то игр?
Мы знали, что это не будет длиться вечно, и когда мы проиграли, у нас началась неудачная серия. Нам нужно было перезарядиться, восстановиться и вернуться на верный путь.
Гол Алиссона? Тогда Тренту Александеру-Арнолду даже не пришлось быстро исполнять угловой, ему просто нужно было его исполнить.
Один из самых чудесных голов, которые я видел в своей жизни. И одно из лучших завершений атаки в исполнении голкипера за всю историю футбола. И мы сделали это достаточно рано, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов", – сказал Клопп.
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