Конте: Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, нужно было остановить АПЛ

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал ситуацию с коронавирусом в командах АПЛ.

"Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, я думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но я думаю, что все уже было решено.

Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, доказывать свою позицию и говорить о том, чего бы ты хотел, но это бесполезно. Все решения уже приняты", – рассказал итальянец.