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Конте: Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, нужно было остановить АПЛ
Коуч "шпор" считает, что нельзя проводить матчи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал ситуацию с коронавирусом в командах АПЛ.
"Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, я думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но я думаю, что все уже было решено.
Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, доказывать свою позицию и говорить о том, чего бы ты хотел, но это бесполезно. Все решения уже приняты", – рассказал итальянец.
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