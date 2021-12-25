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Конте: Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, нужно было остановить АПЛ

Англия
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Коуч "шпор" считает, что нельзя проводить матчи

Конте: Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, нужно было остановить АПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал ситуацию с коронавирусом в командах АПЛ.

"Коронавирус в Англии достиг невозможного уровня, я думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но я думаю, что все уже было решено.

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Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, доказывать свою позицию и говорить о том, чего бы ты хотел, но это бесполезно. Все решения уже приняты", – рассказал итальянец.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Alfredopedulla.com

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