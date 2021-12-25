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Гвардиола - тренер года по версии FourFourTwo

Англия
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Тухель и Клопп в тройке

Гвардиола - тренер года по версии FourFourTwo

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг 50 лучших тренеров по итогам 2021 года.

По версии британского издания лучшим в текущем календарном году был наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. "Горожане" под руководством испанца стали чемпионом Англии, победили в Кубке английской лиги и дошли до финала ЛЧ.

Второе место досталось коучу лондонского "Челси" Томасу Тухелю - победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Тройку лучших замкнул главный тренер "Ливерпуля" - мерсисайдцы в прошлом сезоне заняли в АПЛ 3-е место.

Также в ТОП-10 попали: Антонио Конте ("Интер", "Тоттенхэм", 4-е место), Ханс-Дитер Флик ("Бавария", сборная Германии, 5-е место), Роберто Манчини (сборная Италии, 6-е место), Диего Симеоне ("Атлетико", 7-е место), Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг", "Бавария", 8-е место), Гарет Саутгейт (сборная Англии, 9-е место) и Маурисио Почеттино ("ПСЖ", 10-е место).

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В статье: Юрген Клопп Томас Тухель Пеп Гвардиола
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Источник:
FourFourTwo

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