Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола по-прежнему заинтересован в переходе Кейна
Испанец считает Харри идеальным игроком для "Сити"
Getty Images / Global Images Ukraine
Английское издание The Athletic сообщает, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола продолжает сохранят интерес к форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.
Испанский коуч считает англичанина идеальным игроком для "горожан", так как Кейн может сыграть на разных ролях в атаке. Но руководство "шпор" ни в какую не хочет отпускать свой главный трансферный актив.
Источник также информирует, что "Ман Сити" следит за форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.
В текущем сезоне 28-летний Харри принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Шахтер отказался продавать Мудрика в Брентфорд за 12 млн
- Рыкун: Переход Довбика в Динамо будет ошибкой
- Штраф для Динамо и Шахтера, контракт Вернидуба, награды УПЛ. Главные новости за 24 декабря
- Вест Хэм рассматривает варианты с продажей Ярмоленко в январе
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО