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Гвардиола по-прежнему заинтересован в переходе Кейна

Англия
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Испанец считает Харри идеальным игроком для "Сити"

Гвардиола по-прежнему заинтересован в переходе Кейна

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английское издание The Athletic сообщает, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола продолжает сохранят интерес к форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Испанский коуч считает англичанина идеальным игроком для "горожан", так как Кейн может сыграть на разных ролях в атаке. Но руководство "шпор" ни в какую не хочет отпускать свой главный трансферный актив.

Источник также информирует, что "Ман Сити" следит за форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

В текущем сезоне 28-летний Харри принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 ассиста.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн Пеп Гвардиола
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Источник:
The Athletic

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