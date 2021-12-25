Гвардиола по-прежнему заинтересован в переходе Кейна

Английское издание The Athletic сообщает, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола продолжает сохранят интерес к форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Испанский коуч считает англичанина идеальным игроком для "горожан", так как Кейн может сыграть на разных ролях в атаке. Но руководство "шпор" ни в какую не хочет отпускать свой главный трансферный актив.

Источник также информирует, что "Ман Сити" следит за форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

В текущем сезоне 28-летний Харри принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 ассиста.