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Грилиш: Конечно, Англия может выиграть чемпионат мира в 2022 году

Англия
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Также Джек вспомнил Евро-2020

Грилиш: Конечно, Англия может выиграть чемпионат мира в 2022 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш считает, что сборная Англии может победить на предстоящем Чемпионате Мира 2022 в Катаре.

"Играть за сборную Англии летом было невероятно. Сейчас я оглядываюсь назад, пересматриваю фотографии и видео и понимаю, каким особенным было это лето. Очень обидно проигрывать по пенальти, такие поражения – в числе худших.

Это точно лучшее лето моей жизни. Особенный момент для страны, для игроков и наших семей. Очень жаль, что мы не дошли до конца, но перед чемпионатом мира это мотивирует еще сильнее.

Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира в 2022 году. Я не буду сидеть здесь и говорить, что мы победим. Но у нас хорошие шансы. То, как мы играли на Евро, дает веру в то, что мы можем выиграть чемпионат мира", – рассказал Грилиш.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
Sky Sports

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