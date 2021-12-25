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Ливерпуль не будет покупать игроков этой зимой

Англия
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Усиление для Клоппа будет только летом

Ливерпуль не будет покупать игроков этой зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" не будет совершать покупок на трансферном рынке этой зимой. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника Юрген Клоп получит усиление только в концо сезона - следующим летом.

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На данный момент "мерсисайдцы" занимают 2-е место в чемпионате Англии. А в 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет против миланского "Интера".

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В статье: Ливерпуль
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Источник:
ESPN

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