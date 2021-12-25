Ливерпуль не будет покупать игроков этой зимой

"Ливерпуль" не будет совершать покупок на трансферном рынке этой зимой. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника Юрген Клоп получит усиление только в концо сезона - следующим летом.

На данный момент "мерсисайдцы" занимают 2-е место в чемпионате Англии. А в 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет против миланского "Интера".