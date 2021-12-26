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Гвардиола: Рано или поздно Манчестер Сити придется купить нападающего

Англия
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Пока подопечные испанского специалиста играют со схемой без форварда

Гвардиола: Рано или поздно Манчестер Сити придется купить нападающего

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие нападающего в клубе:

“Мы не покупали ни одного нападающего. Рано или поздно этому клубу придется это сделать. Однажды это произойдет.

Когда это было невозможно, в начале сезона я сказал: "Хорошо, я более чем доволен игроками, которые у нас есть". Я собираюсь жить с ними, без проблем”, - сказал Гвардиола.

Отметим, что прошлым летом "горожане" вели переговоры с Гарри Кейном, ведь клуб покинул Серхио Агуэро, который провел на острие "Манчестер Сити" 10 лет. Правда, ни с англичанином, ни с другим нападающим договориться не удалось, так что ни один трансфер на эту позицию не состоялся.

Фабрицио Романо также сообщает, что и зимой переход не планируется, а вот следующим летом клуб хочет оформить подписание нападающего.

Сейчас Гвардиола выбрал схему без центрфорварда, играя с ложной девяткой. Отметим, что даже нападающий Габриэль Жезус выполняет свои функции на фланге атаки, а не на ее острие.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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