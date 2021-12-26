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Кавани хочет расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед уже в январе

Англия
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Нападающий не планирует оставаться на "Олд Траффорд"

Кавани хочет расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед уже в январе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет расторгнуть контракт с клубом уже в январе. Об этом сообщает Goal.com ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Ранее сообщалось, что уругваец хочет в ближайшее трансферное окно стать игроком "Барселоны". Также ему трудно конкурировать с Криштиану Роналду, который является основным на позиции форварда.

Правда, Кавани до сих пор не играл под руководством Ральфа Рангника, поскольку находится в лазарете. Немецкий специалист любит схему из дома нападающими, правда Кавани нужно будет конкурировать, кроме Роналду, еще и с Рашфордом и Гринвудом.

Отметим, что Эдинсон присоединился к “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента в октябре прошлого года. Добавим, что в текущем сезоне он всего дважды выходил в стартовом составе. Но 14 поединков уругваец пропустил из-за травмы. Всего в его активе один гол в восьми встречах этого сезона.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего Кавани в четыре миллиона евро, а его контракт с клубом действителен до следующего лета.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal

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