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Гвардиола: От вакцины не умирают. Можно умереть, если ее нет
Коуч понимает важность привывки
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Наставник "Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал болельщикам клуба о необходимости вакцинироваться:
"Я доверяю людям, которые говорят: "Это самый безопасный путь, поставьте вакцину". Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет.
Мы должны попытаться сделать это. В противном случае может возникнуть еще одно препятствие. Это будет повторяться снова и снова. Это то, что меня удивляет больше всего: вы ходите в большие торговые центры, вы ходите в места, чтобы купить подарки для семьи, и никто не носит маски.
Ученые с самого начала сказали, что лучшая защита, которую вы можете получить, - это дезинфицирующее средство для рук и маска.
Мы должны начать сначала: вакцинация, ревакцинация, как часть этого - дезинфицирующее средство для рук, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защититься. Таким образом, рестораны могут быть открыты, футбол может продолжаться, – сказал Гвардиола.
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