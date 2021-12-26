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Гвардиола: От вакцины не умирают. Можно умереть, если ее нет

Англия
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Коуч понимает важность привывки

Гвардиола: От вакцины не умирают. Можно умереть, если ее нет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал болельщикам клуба о необходимости вакцинироваться:

"Я доверяю людям, которые говорят: "Это самый безопасный путь, поставьте вакцину". Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет.

Мы должны попытаться сделать это. В противном случае может возникнуть еще одно препятствие. Это будет повторяться снова и снова. Это то, что меня удивляет больше всего: вы ходите в большие торговые центры, вы ходите в места, чтобы купить подарки для семьи, и никто не носит маски.

Ученые с самого начала сказали, что лучшая защита, которую вы можете получить, - это дезинфицирующее средство для рук и маска.

Мы должны начать сначала: вакцинация, ревакцинация, как часть этого - дезинфицирующее средство для рук, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защититься. Таким образом, рестораны могут быть открыты, футбол может продолжаться, – сказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола коронавирус
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Источник:
Daily Mail

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