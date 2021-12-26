Гвардиола: От вакцины не умирают. Можно умереть, если ее нет

Наставник "Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал болельщикам клуба о необходимости вакцинироваться:

"Я доверяю людям, которые говорят: "Это самый безопасный путь, поставьте вакцину". Люди не умирают от вакцины. Можно умереть, если ее нет.

Мы должны попытаться сделать это. В противном случае может возникнуть еще одно препятствие. Это будет повторяться снова и снова. Это то, что меня удивляет больше всего: вы ходите в большие торговые центры, вы ходите в места, чтобы купить подарки для семьи, и никто не носит маски.

Ученые с самого начала сказали, что лучшая защита, которую вы можете получить, - это дезинфицирующее средство для рук и маска.

Мы должны начать сначала: вакцинация, ревакцинация, как часть этого - дезинфицирующее средство для рук, социальная дистанция и маски. Это лучший способ защититься. Таким образом, рестораны могут быть открыты, футбол может продолжаться, – сказал Гвардиола.