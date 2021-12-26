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Первый трансфер Ньюкасла в эру шейхов? Атлетико готов продать сорокам своего основного защитника

Англия
(1 голосов)

"Матрасники" не прочь отпустить игрока

Первый трансфер Ньюкасла в эру шейхов? Атлетико готов продать сорокам своего основного защитника

Новина українською

Мадридский "Атлетико" готов провести переговоры на счет трансфера правого защитника Кирана Триппьера в "Ньюкасл". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сороки заинтересованы в выкупе англичанина уже в январе. Именно Киран является главной целью на правый фланг обороны.

"Матрацники" хотят вступить в переговоры, потому что контракт игрока завершается в 2023-м и пока стороны не договаривались о его продлении.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Триппьера в 20 млн евро. Также добавим, что в 2019 году он перебрался из "Тоттенхэма" в состав мадридцев за 22 млн евро.

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В статье: Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
Fabrizio Romano

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