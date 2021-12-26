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Первый трансфер Ньюкасла в эру шейхов? Атлетико готов продать сорокам своего основного защитника
"Матрасники" не прочь отпустить игрока
Мадридский "Атлетико" готов провести переговоры на счет трансфера правого защитника Кирана Триппьера в "Ньюкасл". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сороки заинтересованы в
"Матрацники" хотят вступить в переговоры, потому что контракт игрока завершается в 2023-м и пока стороны не договаривались о его продлении.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Триппьера в 20 млн евро. Также добавим, что в 2019 году он перебрался из "Тоттенхэма" в состав мадридцев за 22 млн евро.
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