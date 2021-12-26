Первый трансфер Ньюкасла в эру шейхов? Атлетико готов продать сорокам своего основного защитника

Мадридский "Атлетико" готов провести переговоры на счет трансфера правого защитника Кирана Триппьера в "Ньюкасл". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сороки заинтересованы в выкупе англичанина уже в январе . Именно Киран является главной целью на правый фланг обороны.

"Матрацники" хотят вступить в переговоры, потому что контракт игрока завершается в 2023-м и пока стороны не договаривались о его продлении.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Триппьера в 20 млн евро. Также добавим, что в 2019 году он перебрался из "Тоттенхэма" в состав мадридцев за 22 млн евро.