Манчестер Сити - Лестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В центральном матче тура английской Премьер-лиги в Boxing Day сыграют действующие обладатели всех главных трофеев английского футбола прямо сейчас : "Ман Сити" выиграл последний чемпионат и Кубок лиги, а в музее "Лестера" хранится Кубок и Суперкубок страны. Смотрите прямую LIVE видео трансляцию этой игры на телеканале Setanta Sports +. Начало поединка 26 декабря в 17:00. Если у вас не видно плеер ниже, пожалуйста, нажмите здесь.

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