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Манчестер Сити - Лестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Александр Зинченко выйдет в основе хозяев

Манчестер Сити - Лестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - mirror.co.uk, автор невідомий

Новина українською

В центральном матче тура английской Премьер-лиги в Boxing Day сыграют действующие обладатели всех главных трофеев английского футбола прямо сейчас: "Ман Сити" выиграл последний чемпионат и Кубок лиги, а в музее "Лестера" хранится Кубок и Суперкубок страны. Смотрите прямую LIVE видео трансляцию этой игры на телеканале Setanta Sports +. Начало поединка 26 декабря в 17:00. Если у вас не видно плеер ниже, пожалуйста, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Манчестер Сити Лестер Сити
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