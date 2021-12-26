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Гвардиола: Сложно искать замену таким иконам, как Агуэро

Англия
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Клубу нужен форвард

Гвардиола: Сложно искать замену таким иконам, как Агуэро

90min

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о трудностях в линии атаки после ухода Серхио Агуэро:

"Замены Серхио у нас так и нет, ведь мы не купили нападающего. Рано или поздно клуб должен сделать это. Однажды это произойдет.

В начале сезона, когда оказалось, что это невозможно, я сказал: "Окей, я более чем удовлетворен этим составом. Я буду работать с ними, нет проблем".

Так сложно искать замену таким иконам, как Серхио, Компани, Давид Сильва, Пабло Сабалета, и многим другим важным игрокам. Они внесли невероятный вклад в душу этого клуба.

Но никто не останется здесь навечно – ни игроки, ни менеджеры, ни спортивный директор. Клуб всегда должен оценивать ситуацию и готовиться. Люди стареют, их нужно менять. Не можем жаловаться, ведь мы все равно идем высоко. И это фантастика после того, что мы сделали за эти годы", – сказал Гвардиола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити
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Источник:
Daily Mail

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