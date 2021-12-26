Гвардиола: Сложно искать замену таким иконам, как Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о трудностях в линии атаки после ухода Серхио Агуэро:

"Замены Серхио у нас так и нет, ведь мы не купили нападающего. Рано или поздно клуб должен сделать это. Однажды это произойдет.

В начале сезона, когда оказалось, что это невозможно, я сказал: "Окей, я более чем удовлетворен этим составом. Я буду работать с ними, нет проблем".

Так сложно искать замену таким иконам, как Серхио, Компани, Давид Сильва, Пабло Сабалета, и многим другим важным игрокам. Они внесли невероятный вклад в душу этого клуба.

Но никто не останется здесь навечно – ни игроки, ни менеджеры, ни спортивный директор. Клуб всегда должен оценивать ситуацию и готовиться. Люди стареют, их нужно менять. Не можем жаловаться, ведь мы все равно идем высоко. И это фантастика после того, что мы сделали за эти годы", – сказал Гвардиола.