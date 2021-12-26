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Арсенал может подписать защитника Барселоны

Англия
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Игрок имеет возможность переехать в Лондон

Арсенал может подписать защитника Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Правый защитник "Барселоны" Серджино Дест может перейти в лондонский "Арсенал". Главный тренер клуба Хави не видит 21-летнего игрока в стартовом составе.

Руководство каталонского команды хочет получить 45 миллионов евро за американца, но "Арсенал" может снизить стоимость из-за срочности трансфера.

В текущем сезоне Серджиньо принял участие в 12 матчах за "Барселону" и отдал три результативные передачи. Интерес к защитнику проявляют также "Челси", "Бавария" и "Аякс".

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Серджино Дест
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Источник:
Marca

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