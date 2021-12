АПЛ. Норвич – Арсенал 0:5. Разгром без абсолютного давления от аутсайдера

Английская Премьер-лига, 19-й тур

"Кэрроу Роуд" (Норвич)

Главный арбитр: Грэм Скотт

"Арсенал" впервые с начала сезона 2018/2019 гг. победил в пяти матчах подряд. Однако тогда победная серия была гораздо продолжительнее и состояла из 11 поединков. Правда, у подопечных Артеты есть все предпосылки, если хотя бы не побить это достижение, но хотя бы уверенно идти к нему. "Молотобойцы" камня на камне не оставили от "Норвича".

Начать празднование голов гости начали уже на седьмой минуте. Старт поединка был очень вальяжным от обеих команд, но всех немного встряхнул Сака, который точным ударом в угол открыл счет. Это уже 10-й гол Букайо за “Арсенал” в АПЛ – англичанин стал вторым самым молодым игроком в истории клуба (20 лет 112 дней), которому удалось такое достижение. Рекордсмен – Никола Анелька, который достиг этого в возрасте 19 лет и 225 дней.

До перерыва “Норвич” вообще ничего опасного не создал, но дал это сделать сопернику. Лаказетт получил шанс забить с убийственной позиции, но у него вселился синдром Обамеянга, однако Тирни уже свой случай использовал. Шотландец весь тайм очень хорошо подключался к атаке, и на 44-й минуте еще и сделал это результативно: он вошел в штрафную и пробил точно в угол – дебютант “Норвича” в Премьер-лиге Ганн не выручил.

Кстати, основной голкипер хозяев Тим Крул отсутствовал из-за коронавируса. Собственно, как и его одноклубник Рупп. Также трое игроков "Арсенала" сдали положительные тесты: Мейтленд-Нейлс, Соареш и Томмиасу. Командам еще повезло по сравнению с другими коллективами АПЛ.

Во втором тайме сценарий не изменился, разве что “Арсенал” начал забивать больше. Сначала отличился Мартинелли, но его гол отменили из-за офсайда, однако затем Сака оформил дубль прекрасным обводным ударом из-за пределов штрафной.

Под конец поединка "канарейки" вообще поплыли, что дважды привело к ошибкам в обороне. На 84-й Кабак завалил Лаказетта в штрафной, а затем француз сам и реализовал пенальти. А уже в компенсированное время Смит-Роу замкнул прострел с вратарской, оторвавшись от защитников.

FULL-TIME Norwich 0-5 Arsenal



Four wins in a row for Arsenal as they breeze past Norwich#NORARS pic.twitter.com/ZvwwFu4Azf