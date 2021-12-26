Ман Сити обновил свой рекорд по победам за год в АПЛ

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лестер" - 6:3.

Эта победа стала для "горожан" 35-й в 2021-м году. Таким образом, команда Пепа Гвардиолы обновила собственный рекорд от 19-го декабря - тогда "Сити" переиграл "Ньюкасл".

В нынешнем году "Ман Сити" в рамках АПЛ еще сыграет против "Брентфорда".