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Ман Сити обновил свой рекорд по победам за год в АПЛ
Еще игра с "Брентфордом"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Англии
Эта победа стала для "горожан" 35-й в 2021-м году. Таким образом, команда Пепа Гвардиолы обновила собственный рекорд от 19-го декабря - тогда "Сити" переиграл "Ньюкасл".
В нынешнем году "Ман Сити" в рамках АПЛ еще сыграет против "Брентфорда".
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