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Ман Сити обновил свой рекорд по победам за год в АПЛ

Англия
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Еще игра с "Брентфордом"

Ман Сити обновил свой рекорд по победам за год в АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лестер" - 6:3.

Эта победа стала для "горожан" 35-й в 2021-м году. Таким образом, команда Пепа Гвардиолы обновила собственный рекорд от 19-го декабря - тогда "Сити" переиграл "Ньюкасл".

В нынешнем году "Ман Сити" в рамках АПЛ еще сыграет против "Брентфорда".

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В статье: Манчестер Сити Лестер Сити
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