Астон Вилла - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лондонский "Челси" в пяти последних турах выиграл только дважды. Команда Томаса Тухеля уже отпустила в отрыв "Манчестер Сити", но сегодня получает возможность догнать "Ливерпуль", ведь мерсисайдцы свой поединок в Boxing Day не играют. "Астон Вилла" недавно получила нового главного тренера, однако Стивен Джеррард в технической зоне присутствовать не будет: он пропускает эту игру из-за коронавируса.

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