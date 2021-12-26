  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Синие" могут догнать "Ливерпуль"

Астон Вилла - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Лондонский "Челси" в пяти последних турах выиграл только дважды. Команда Томаса Тухеля уже отпустила в отрыв "Манчестер Сити", но сегодня получает возможность догнать "Ливерпуль", ведь мерсисайдцы свой поединок в Boxing Day не играют. "Астон Вилла" недавно получила нового главного тренера, однако Стивен Джеррард в технической зоне присутствовать не будет: он пропускает эту игру из-за коронавируса.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...