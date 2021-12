Лукаку на пару с Жоржиньо приносит синим три очка. АПЛ. Астон Вилла – Челси 1:3

В дебюте матча "Астон Вилла" старательно, но тщетно попыталась отцепить процент владения у "Челси". В дальнейшем хозяевам пришлось по большей части довольствоваться контратаками. Отнюдь не сказать, что это был путь в никуда, напротив. На стартовом отрезке "львы" настойчиво выискивали Уоткинса и Ингза под рев родных трибун, Олли и Дэнни классно удавалось заполнять пространство и отрываться от защитников "синих", ощущалось, что данный компонент тщательно отрабатывался ими на тренировках.

На фоне взаимной нейтрализации "Челси" предложил лишь навесы. К слову, одна из подач почти успешно сорвалась с ноги Маунта – Мартинес хоть и контролировал ситуацию, но мяч все же угодил в перекладину. По крайней мере, в центре поля гости смотрелись намного увереннее, чем в прошлых матчах декабря – Жоржиньо явно соскучился по Канте.

Вторая половина первого тайма вышла более насыщенной. Сперва произошел несчастный случай для "Челси": Таргетт, казалось бы, безобидно навесил в штрафную площадку, Джеймс попытался прервать передачу Мэтта, однако его голова лишь задала снаряду крайне неудачную для Менди траекторию (1:0). Правда, правый защитник "Виллы" Мэтти Кэш оказался намного менее удачлив, чем левый – новоявленный поляк привез пенальти, срубив Хадсона-Одои (КХО) в штрафной площадке Мартинеса. 11-метровый в фирменной манере успешно реализовал Жоржиньо (1:1).

В перерыве Тухель пошел на радикальный шаг и выпустил Лукаку вместо Чалобы. Так, Томас отреагировал на постоянные рейды за спину не очень скоростного Трево в исполнении форвардов "Астон Виллы", немец передвинул на его место Джеймса (ранее опробованная тактика под подобные сценарии), а на позицию Риса отправился Пулишич. Также уже в начале второй 45-минутки Кристенсен вынужденно заменил Силву.

"Челси" более активно задвигался на мяче, гостевая трибуна отреагировала и буквально затмила "Вилла Парк". Вследствие возросшего давления "синие" сперва получили момент КХО, а затем почти удачную для себя срезку в исполнении Кэша. И все же, гол "пенсионеры" забили: Каллум точно подал на Лукаку, бельгиец выиграл позицию у Мингза и заставил Мартинеса капитулировать (1:2). Почти сразу Мейсон Маунт обязан был облегчать своей команде жизнь, но под углом не попал в пустые ворота после ошибки голкипера "львов".

"Челси", безусловно, приятно удивил тем, что смог так солидно прибавить уже по ходу поединка, это "синим" откровенно несвойственно. "Астон Вилла" вспыхнула во второй половине встречи всего дважды: позиционно на экваторе и придавила в конце. При этом первый удар в створ ворот "пенсионеров" хозяева нанесли только на 79-й минуте.

Гости заслужили же свой третий гол. Например, КХО не переиграл из убойной позиции Мартинеса. Показал партнеру, как нужно добивать оппонента Лукаку. Нападающий провел отличные 45 минут, был очень полезен (заработал штрафной удар, создал момент Маунту) и в компенсированное время, продавив Таргетта и Луиса, нашел еще один пенальти для Жоржиньо (1:3).

АПЛ, 19-й тур.

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Астон Вилла" – "Челси" 1:3

Голы: Джеймс (28, автогол) – Жоржиньо (34, 90+3, оба с пенальти), Лукаку (56)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Сансон (Эль-Гази, 76), Луис, Рэмзи – Буэндия (Чуквуэмека, 74) – Ингз (Траоре, 73), Уоткинс

"Челси": Менди – Чалоба (Лукаку, 46), Силва (Кристенсен, 52), Рюдигер – Джеймс, Канте (Ковачич, 63), Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хадсон-Одои – Пулишич

Предупреждения: Мартинес (33), Конса (90+2), Мингз (65) – Алонсо (70)