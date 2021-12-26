Артета: Стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий журналистам после матча 19-го тура АПЛ с "Норвичем" (5:0).

"Результат очень приятный, потому что в этот праздничный период нужно продолжать выступать на высоком уровне.

Мы играли точно и выглядели целеустремленными. Это важная победа для нас, и я очень доволен. Меня порадовало то количество моментов, которое мы создали. Мы стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче. Сегодняшний стал тому примером. Единство нашего клуба и наших фанатов очень радует.

Обамеянг не был включен в состав на сегодняшний матч. Мы будем принимать решения на этот счет от игры к игре", – заявил Артета.