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Артета: Стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче

Англия
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Тренер рад очередной победе

Артета: Стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий журналистам после матча 19-го тура АПЛ с "Норвичем" (5:0).

"Результат очень приятный, потому что в этот праздничный период нужно продолжать выступать на высоком уровне.

Мы играли точно и выглядели целеустремленными. Это важная победа для нас, и я очень доволен. Меня порадовало то количество моментов, которое мы создали. Мы стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче. Сегодняшний стал тому примером. Единство нашего клуба и наших фанатов очень радует.

Обамеянг не был включен в состав на сегодняшний матч. Мы будем принимать решения на этот счет от игры к игре", – заявил Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Норвич Сити
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Источник:
BBC

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