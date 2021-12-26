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Артета: Стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче
Тренер рад очередной победе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий журналистам после матча 19-го тура АПЛ с "Норвичем" (5:0).
"Результат очень приятный, потому что в этот праздничный период нужно продолжать выступать на высоком уровне.
Мы играли точно и выглядели целеустремленными. Это важная победа для нас, и я очень доволен. Меня порадовало то количество моментов, которое мы создали. Мы стараемся навязывать соперникам свою игру в каждом матче. Сегодняшний стал тому примером. Единство нашего клуба и наших фанатов очень радует.
Обамеянг не был включен в состав на сегодняшний матч. Мы будем принимать решения на этот счет от игры к игре", – заявил Артета.
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