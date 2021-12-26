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Праздничный фейерверк. Манчестер Сити – Лестер 6:3. Обзор матча, видео голов
Манчестер Сити - Лестер ⋉ 6:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.12.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В АПЛ состоялся один из центральных матчей 19-го тура – "Манчестер Сити" принимал "Лестер". Команды выдали невероятное шоу, организовав на двух девять голов. Правда, взятия ворот распределилось неравномерно, поэтому не могло быть и речи о ничьей. Напротив, одна из команд проиграла с разгромной разницей в три мяча. И эта команда – "Лестер".
За "Манчестер Сити" весь матч отыграл украинец Александр Зинченко. Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре поединка.
Чемпионат Англии, 19-й тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Лестер” 6:3
Голы: Де Брюйне 5, Марез 14 (пен.), Гюндоган 21, Стерлинг 25 (пен.), Ляпорт 69, Стерлинг 87 – Мэддисон 55, Лукман 59, Ихеаначо 65
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