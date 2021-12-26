Артобстрел. Видео голов и обзор матча Норвич - Арсенал 0:5

Лондонский "Арсенал" одержал уже четвёртую подряд победу в английском чемпионате , подтвердив свои намерения не отдавать место в зоне Лиги чемпионов. На этот раз "канониры" уверенно разобрались с аутсайдером лиги, "Норвичем", для которого это фиаско стало четвёртым кряду. Букайо Сака оформил дубль, увеличив свой послужной список до десяти голов в лиге в возрасте 20 лет и 112 дней. Лучше показатели к этому возрасту были только у Николя Анелька.

"Норвич" – "Арсенал" 0:5

Голы: Букайо Сака 6, 67, Киран Тирни 44, Александер Лаказетт 84 (пен.), Эмил Смит-Роу 21