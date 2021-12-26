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Артобстрел. Видео голов и обзор матча Норвич - Арсенал 0:5
Букайо Сака замахнулся на славу Николя Анелька
Фото: twitter.com/Arsenal / Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал"
"Норвич" – "Арсенал" 0:5
Голы: Букайо Сака 6, 67, Киран Тирни 44, Александер Лаказетт 84 (пен.), Эмил Смит-Роу 21
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