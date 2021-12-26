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Артобстрел. Видео голов и обзор матча Норвич - Арсенал 0:5

Англия
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Букайо Сака замахнулся на славу Николя Анелька

Артобстрел. Видео голов и обзор матча Норвич - Арсенал 0:5

Фото: twitter.com/Arsenal / Автор неизвестен

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Лондонский "Арсенал" одержал уже четвёртую подряд победу в английском чемпионате, подтвердив свои намерения не отдавать место в зоне Лиги чемпионов. На этот раз "канониры" уверенно разобрались с аутсайдером лиги, "Норвичем", для которого это фиаско стало четвёртым кряду. Букайо Сака оформил дубль, увеличив свой послужной список до десяти голов в лиге в возрасте 20 лет и 112 дней. Лучше показатели к этому возрасту были только у Николя Анелька.

"Норвич" – "Арсенал" 0:5
Голы: Букайо Сака 6, 67, Киран Тирни 44, Александер Лаказетт 84 (пен.), Эмил Смит-Роу 21

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В статье: Арсенал (Лондон) Норвич Сити
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