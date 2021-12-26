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Ярмоленко получил немного минут. Вест Хэм - Саутгемптон 2:3. Обзор матча, видео голов

Англия
(1 голосов)

Вест Хэм - Сандерленд ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.12.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ярмоленко получил немного минут. Вест Хэм - Саутгемптон 2:3. Обзор матча, видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" ведет напряженную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, однако домашние поражения от середняков точно не способствуют укреплению позиций. "Молотобойцы" дважды в матче отыгрывались, но в итоге не зацепились даже за ничью.

Украинец Андрей Ярмоленко получил слишком мало времени – появился на поле в результате замены на 81-й минуте. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка 19-го тура АПЛ.

Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Саутгемптон” 2:3
Голы: Антонио 49, Бенрахма 65 – Эльюнусси 8, Уорд-Проуз 61 (пен.), Беднарек 70

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В статье: Сандерленд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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