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Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная домашняя победа "шпор"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 19-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" дома уверенно обыграл "Кристал Пэлас". Голами в составе "шпор" отметилась вся тройка нападения: Кейн, Моура и Сон. Команда Антонио Конте не проигрывает в чемпионате Англии уже 4 матча подряд. После этого тура "Тоттенхэм" занимает в турнирой таблице 5-е место, а "Кристал Пэлас" - 12-е.
Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Кейн 32, Моура 34, Сон 74
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