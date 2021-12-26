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Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Уверенная домашняя победа "шпор"

Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 19-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" дома уверенно обыграл "Кристал Пэлас". Голами в составе "шпор" отметилась вся тройка нападения: Кейн, Моура и Сон. Команда Антонио Конте не проигрывает в чемпионате Англии уже 4 матча подряд. После этого тура "Тоттенхэм" занимает в турнирой таблице 5-е место, а "Кристал Пэлас" - 12-е.

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Кристал Пэлас” 3:0

Голы: Кейн 32, Моура 34, Сон 74

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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