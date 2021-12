АПЛ. Брайтон побеждает в чемпионате впервые с сентября

До сегодняшнего дня “Брайтон” выиграл четыре матча в АПЛ и все – в стартовых пяти тура. Безвыигрышная серия “чаек” в чемпионате растянулась почти на 100 дней и включила в себя 11 матчей (восемь ничьих, три поражения).

Взять три очка впервые с сентября “Брайтону” удалось в игре против “Брентфорда”. Новичок лиги обладает самым скромным бюджетом в АПЛ и весьма короткой скамейкой запасных с игроками без опыта игр в АПЛ. В частности сегодня “пчелы” играли без основного центрхава, центрбека, вингбека и вратаря.

“Брентфорд” смотрелся ярко на первых минутах, но затем инициатива перешла к “Брайтону”, а с ней пришли и забитые голы. Троссард забил красивый гол, пробив в одно касание после длинного паса Мвепу (Фернандес ошибся с выходом из ворот, но исполнение удара было чудесное), а затем Мопе поразил ворота своего бывшего клуба ударом с 20 метров.

HALF-TIME Brighton 2-0 Brentford



Brighton have asked most of the questions so far and their domination has been rewarded as they enter the break ahead#BHABRE pic.twitter.com/dB1UyiIhXm