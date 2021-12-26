АПЛ. Брайтон побеждает в чемпионате впервые с сентября

До сегодняшнего дня “Брайтон” выиграл четыре матча в АПЛ и все – в стартовых пяти тура. Безвыигрышная серия “чаек” в чемпионате растянулась почти на 100 дней и включила в себя 11 матчей (восемь ничьих, три поражения).

Взять три очка впервые с сентября “Брайтону” удалось в игре против “Брентфорда”. Новичок лиги обладает самым скромным бюджетом в АПЛ и весьма короткой скамейкой запасных с игроками без опыта игр в АПЛ. В частности сегодня “пчелы” играли без основного центрхава, центрбека, вингбека и вратаря.

“Брентфорд” смотрелся ярко на первых минутах, но затем инициатива перешла к “Брайтону”, а с ней пришли и забитые голы. Троссард забил красивый гол, пробив в одно касание после длинного паса Мвепу (Фернандес ошибся с выходом из ворот, но исполнение удара было чудесное), а затем Мопе поразил ворота своего бывшего клуба ударом с 20 метров.

HALF-TIME Brighton 2-0 Brentford



Brighton have asked most of the questions so far and their domination has been rewarded as they enter the break ahead#BHABRE pic.twitter.com/dB1UyiIhXm — Premier League (@premierleague) December 26, 2021

Гости могли несколько раз вернуть интригу во втором тайме, но сначала два эффектных сэйва сделал вратарь “Брайтона” Санчес, а затем Кукурелья вынес мяч с линии ворот после удара головой Пиннока.

2:0 – “Брайтон” поднимается на девятое место, “Брентфорд” тринадцатый.

Чемпионат Англии, 19-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Брентфорд” 2:0

Голы: Троссард 34, Мопе 42

“Брайтон”: Санчес – Лэмпти, Уэбстер, Берн, Кукурелья – Мвепу, Лаллана (Гросс 84), Мак Аллистер (Альсате 85) – Модер – Мопе, Троссард (Уэлбек 46)

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Томпсон (Годдос 66), Йенсен (Оньека 46), Нергор, Баптист, Канос – Тоуни, Мбемо (Висса 41)

Предупреждения: Уэбстер 59 – Соренсен 38, Нергор 45, Тоуни 77