Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджерс: Вторая половина матча с Сити была обнадеживающей, и мы не рады поражению
Коуч "лис" высказался после голевой перестрелки с "горожанами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился мыслями после
"Понятно, что старт матча нам не удался. Но такое можно ожидать. В эпизоде со вторым голом пенальти не было, это далеко не пенальти. Это очень расстраивает.
Пол Тирни, арбитр на ВАР, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения, но считает, что это пенальти. Эмирик Лапорт упал сам. У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко.
В перерыве мы спросили игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе? Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее.
Счет 0:4 на выезде, все идет против нас – было легко это сделать, но игроки не сдались. При счете 4:3 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 5:3. Вторая половина матча была очень обнадеживающей, и мы не рады поражению", – сказал наставник "лис".
Популярное сейчас
- Довбик: Пришли на фотосессию сборной Украины. Все стоят, а Марлос ещё спит
- Действующий чемпион Польши ведет переговоры по поводу трансфера Максима Коваля
- The Athletic: Вест Хэм вернулся к варианту с трансфером Матвиенко
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
Новости по теме
- 02:41 Прогнозы на футбол Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка английской лиги на 22.12.2021
- 06:00 Прогнозы на футбол Под шум кадровых потерь. Наполи – Лестер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.12.2021
- 10:38 Прогнозы на футбол Со свежим подтекстом. Лестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 20.11.2021