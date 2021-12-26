  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роджерс: Вторая половина матча с Сити была обнадеживающей, и мы не рады поражению
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджерс: Вторая половина матча с Сити была обнадеживающей, и мы не рады поражению

Англия
(1 голосов)

Коуч "лис" высказался после голевой перестрелки с "горожанами"

Роджерс: Вторая половина матча с Сити была обнадеживающей, и мы не рады поражению

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился мыслями после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в матче 19-го тура АПЛ.

"Понятно, что старт матча нам не удался. Но такое можно ожидать. В эпизоде со вторым голом пенальти не было, это далеко не пенальти. Это очень расстраивает.

Пол Тирни, арбитр на ВАР, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения, но считает, что это пенальти. Эмирик Лапорт упал сам. У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко.

Читайте такжеГвардиола: Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут создать моменты без мастерства игроков

В перерыве мы спросили игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе? Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее.

Счет 0:4 на выезде, все идет против нас – было легко это сделать, но игроки не сдались. При счете 4:3 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 5:3. Вторая половина матча была очень обнадеживающей, и мы не рады поражению", – сказал наставник "лис".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брендан Роджерс Манчестер Сити Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...