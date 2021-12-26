Роджерс: Вторая половина матча с Сити была обнадеживающей, и мы не рады поражению

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился мыслями после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в матче 19-го тура АПЛ.

"Понятно, что старт матча нам не удался. Но такое можно ожидать. В эпизоде со вторым голом пенальти не было, это далеко не пенальти. Это очень расстраивает.

Пол Тирни, арбитр на ВАР, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения, но считает, что это пенальти. Эмирик Лапорт упал сам. У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко.