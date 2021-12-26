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Де Хеа: Тренировки Рангника очень интенсивные. Нужно выкладываться на 100%

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Де Хеа: Тренировки Рангника очень интенсивные. Нужно выкладываться на 100%

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа поделился мыслями насчет работы с Ральфом Рангником.

"Мы очень усердно работали. Занятия очень интенсивные – буквально каждая тренировка, каждое мгновение при нем. Нужно выкладываться на все сто процентов на каждой тренировке и в каждом матче. Команда тренируется очень энергично, активно, и сейчас нам нужно все это проявить в важных матчах.

Для нас главное – сохранять ворота сухими. Если мы будем пропускать меньше голов, то наши топ-форварды смогут приносить нам победы, забивая голы", – рассказал вратарь "красных дьяволов".

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В статье: Давид де Хеа Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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