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Лукаку: Теперь Челси выступает в роли охотника, нужно догонять лидера
Ромелу высказался после поединка против команды Джеррарда
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал
"Мне нужен был такой матч, как сегодня. Мне было сложно выходить на концовки, но я продолжал работать. Доволен своим выступлением, надо еще поднажать.
Стараюсь больше двигаться, и сегодня мне удалось воспользоваться прекрасным навесом. Но мое любимое занятие – это врываться в свободные зоны за счет скорости и мощи.
Теперь "Челси" выступает в роли охотника. Последние результаты были не лучшими, и нам нужно догонять лидера. Каждый матч надо воспринимать как финал. Сегодня мы победили и должны только прибавлять.
Нам была необходима эта победа. Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу, нам пришлось нелегко. Но за счет нашего уровня мастерства все сложилось успешно", – рассказал бельгиец.
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