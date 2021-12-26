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Лукаку: Теперь Челси выступает в роли охотника, нужно догонять лидера

Англия
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Ромелу высказался после поединка против команды Джеррарда

Лукаку: Теперь Челси выступает в роли охотника, нужно догонять лидера

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче 19-го тура АПЛ.

"Мне нужен был такой матч, как сегодня. Мне было сложно выходить на концовки, но я продолжал работать. Доволен своим выступлением, надо еще поднажать.

Стараюсь больше двигаться, и сегодня мне удалось воспользоваться прекрасным навесом. Но мое любимое занятие – это врываться в свободные зоны за счет скорости и мощи.

Теперь "Челси" выступает в роли охотника. Последние результаты были не лучшими, и нам нужно догонять лидера. Каждый матч надо воспринимать как финал. Сегодня мы победили и должны только прибавлять.

Нам была необходима эта победа. Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу, нам пришлось нелегко. Но за счет нашего уровня мастерства все сложилось успешно", – рассказал бельгиец.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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