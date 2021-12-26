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Тухель: Мы играем зимой и без пяти замен, а потом еще матчи в ЛЧ
Немецкий коуч негодует на кадровые потери в своей команде
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал
– Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Этот автогол все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.
У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где это возможно.
– Нужно ли разрешить делать пять замен?
– Конечно.
– Разрешат ли?
– Ни единого шанса. Мы единственные, кто играет зимой, когда у всех есть пауза, и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов. Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.
Дальше мы сыграем против "Брайтона" – будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против "Тоттенхэма", вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги, – рассказал немецкий наставник.
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