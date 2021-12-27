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Астон Вилла - Челси 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Астон Вилла – Челси, чемпионат Англии, 26 декабря 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла – Челси, которые встречались в 19-м туре Английской Премьер-лиги. Хозяева вышли вперед благодаря эффектному автоголу – Джеймс классно подрезал мяч головой за спину голкипера. Но почти сразу Жоржиньо сравнял, а во втором тайме разницу сделал Лукаку. Сначала Ромелу забил сам, потом заработал еще один пенальти. Победа позволила Челси сравняться с Ливерпулем в турнирной таблице, правда, у красных на игру меньше.
Английская Премьер-лига. 19-й тур
Астон Вилла – Челси 1:3
Голы: Джеймс 28 аг, Жоржиньо 34 пен., Лукаку 56, Жоржиньо 90+3
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