В Англии перенесен очередной матч АПЛ

Матч 20-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном" перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей, сообщает официальный сайт лиги.

Игра должна была состояться на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне 28 декабря. Однако, в составе "волков" недостаточно здоровых игроков для проведения встречи (13 полевых и 1 голкипер).

Отметим, что ранее АПЛ перенесла матчи 19-го тура "Вулверхэмптон" — "Уотфорд", "Бёрнли" — "Эвертон" и "Ливерпуль" — "Лидс", которые должны были пройти 26 декабря. Такое решение было принято в связи со вспышками коронавируса в "Уотфорде", "Эвертоне" и "Лидсе".