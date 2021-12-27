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Клопп высказался по поводу введения пяти замен в АПЛ

Англия
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Клопп высказался по поводу введения пяти замен в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал идею о введении в английской Премьер-лиге пяти замен вместо трёх.

"Я был бы за, определённо. Такая интенсивность для футболиста высшего класса в Англии — это на грани. Нужно согласие 14 клубов английской Премьер-лиги, чтобы изменить ситуацию, это неправильно. Не все команды проводят одинаковое количество матчей. Это реальная проблема.

Игрокам после травм и болезней приходится немедленно возвращаться на поле. В других клубах не хотят делать по пять замен. Я не вижу возможности изменить это, если честно", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
27.12.2021 в 16:38
Не всі не тільки бажають, а і НЕ можуть проводити п'ять замін! Бо не мають достатньо кваліфікованих гравців... Утім для АПЛ це било б дуже корисно... Верхівка могла б не "насилувати" половину своїх складів... більш рівномірно розподіляючи навантаження між гравцями...
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