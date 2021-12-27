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Клопп высказался по поводу введения пяти замен в АПЛ
Специалист поддерживает данное нововведение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал идею о введении в английской Премьер-лиге пяти замен вместо трёх.
"Я был бы за, определённо. Такая интенсивность для футболиста высшего класса в Англии — это на грани. Нужно согласие 14 клубов английской Премьер-лиги, чтобы изменить ситуацию, это неправильно. Не все команды проводят одинаковое количество матчей. Это реальная проблема.
Игрокам после травм и болезней приходится немедленно возвращаться на поле. В других клубах не хотят делать по пять замен. Я не вижу возможности изменить это, если честно", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
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