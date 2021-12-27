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Три основных игрока Ливерпуля вернулись перед матчем с Лестером

Англия
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Они восстановились от последствий коронавируса

Три основных игрока Ливерпуля вернулись перед матчем с Лестером

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

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Игроки "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс вернулись к тренировкам с командой перед матчем с "Лестером" в английской Премьер-лиге, которая состоится завтра, 28 декабря.

"Да, парням, которым пришлось изолироваться или переболеть коронавирусом, вернулись. Это Фабиньо, Вирджил, Кёртис и Тьяго. Тьяго был последним, он вернулся вчера и впервые тренировался с командой.

У нас есть ещё один молодой игрок на самоизоляции и два сотрудника. Это сложно. Каждое утро, когда ты приходишь на работу, похоже на лотерею. Ты надеешься, что всё в порядке, а потом ещё один случай… Вот такая ситуация, но в остальном у нас всё в порядке", — цитирует главного тренера команды Юргена Клоппа сайт "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тьяго Алькантара Фабиньо Вирджил ван Дейк Кертис Джонс
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