Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров 2021 года. Первое место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В 2021 году "горожане" выиграли английскую Премьер-лигу, победили в Кубке английской лиги и вышли в финал Лиги чемпионов.

Вторым стал Томас Тухель ("Челси"), его подопечные одержали победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Третье место занял Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Топ-10 рейтинга

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),

2. Томас Тухель ("Челси"),

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль"),

4. Антонио Конте ("Интер" / "Тоттенхэм Хотспур"),

5. Ханс-Дитер Флик ("Бавария", сборная Германии),

6. Роберто Манчини (сборная Италии),

7. Диего Симеоне ("Атлетико"),

8. Юлиан Нагельсман ("РБ Лейпциг" / "Бавария"),

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии),

10. Маурисио Почеттино ("Пари Сен-Жермен).