Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo
Специалист обошел Томаса Тухеля
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров 2021 года. Первое место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В 2021 году "горожане" выиграли английскую Премьер-лигу, победили в Кубке английской лиги и вышли в финал Лиги чемпионов.
Вторым стал Томас Тухель ("Челси"), его подопечные одержали победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Третье место занял Юрген Клопп ("Ливерпуль").
Топ-10 рейтинга
1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),
2. Томас Тухель ("Челси"),
3. Юрген Клопп ("Ливерпуль"),
4. Антонио Конте ("Интер" / "Тоттенхэм Хотспур"),
5. Ханс-Дитер Флик ("Бавария", сборная Германии),
6. Роберто Манчини (сборная Италии),
7. Диего Симеоне ("Атлетико"),
8. Юлиан Нагельсман ("РБ Лейпциг" / "Бавария"),
9. Гарет Саутгейт (сборная Англии),
10. Маурисио Почеттино ("Пари Сен-Жермен).
Популярное сейчас
- Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная
- Восхищается Максимовым и хвалит судей в УПЛ. Англичанин 25 лет фанатеет от украинского футбола
- Бывший тренер Шахтера может возглавить Бенфику
- Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО