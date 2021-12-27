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Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo

Англия
(1 голосов)

Специалист обошел Томаса Тухеля

Гвардиола признан лучшим тренером 2021 года по версии FourFourTwo

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров 2021 года. Первое место занял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В 2021 году "горожане" выиграли английскую Премьер-лигу, победили в Кубке английской лиги и вышли в финал Лиги чемпионов.

Вторым стал Томас Тухель ("Челси"), его подопечные одержали победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Третье место занял Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Топ-10 рейтинга

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),

2. Томас Тухель ("Челси"),

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль"),

4. Антонио Конте ("Интер" / "Тоттенхэм Хотспур"),

5. Ханс-Дитер Флик ("Бавария", сборная Германии),

6. Роберто Манчини (сборная Италии),

7. Диего Симеоне ("Атлетико"),

8. Юлиан Нагельсман ("РБ Лейпциг" / "Бавария"),

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии),

10. Маурисио Почеттино ("Пари Сен-Жермен).

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В статье: Томас Тухель Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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FCZK-1922 (Кировоград)
27.12.2021 в 18:44
Странно что чемпион евро занял аж шестое место. Не пойму чего так пиарят физрука из МС, имея три полноценных состава любой тренер любой тренер может выиграть национальный чемпионат, это понятно длинная дистанция..а вот ЛЧ чтоб взять нужно по мимо трёх составов и фарта ещё и мозги иметь...
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Dr. House (Поділля)
27.12.2021 в 17:58
То таке... Не врахували правда думку із його вчорашньої в'юхи Шарлотанця та Барсодрочіуса. Секта їм в поміч
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2021 в 17:57
Повезло Зинченко с таким тренером поработать!
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