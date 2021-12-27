Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Деньги арабского мира пока не помогают "Ньюкаслу" в достижении высоких результатов. Пока "сороки" занимают девятнадцатую строчку в таблице АПЛ, а сегодня их ожидает поединок против "Манчестер Юнайтед" . "Дьяволы" в последние недели набрали неплохой ход и выиграли в чемпионате уже три игры подряд. Узнать, продлят ли серию, вы сможете в видео трансляции на нашем сайте.

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