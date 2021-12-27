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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Фаворит в паре очевиден

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Деньги арабского мира пока не помогают "Ньюкаслу" в достижении высоких результатов. Пока "сороки" занимают девятнадцатую строчку в таблице АПЛ, а сегодня их ожидает поединок против "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" в последние недели набрали неплохой ход и выиграли в чемпионате уже три игры подряд. Узнать, продлят ли серию, вы сможете в видео трансляции на нашем сайте.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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