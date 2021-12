АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1. Надо еще уметь так сыграть с аутсайдером

Английская Премьер-лига, 19-й тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Можно было бы такую ​​игру "манкунианцев" списать на "Boxing Day", или на двухнедельную паузу в играх с подтвержденными тестированиями на коронавирус, однако эти факторы не должны так сильно повлиять на таких сильных исполнителей. Дело в том, что индивидуально футболисты МЮ удерживают свою планку, однако команды нет. И такое продолжается уже третью игру подряд – против “Янг Бойз” (пусть и там был резерв) и “Норвича “было примерно то же самое. Нельзя требовать феноменальных результатов от нового наставника сразу же, но не наблюдать же за регрессом.

А вот "Ньюкасл" приятно удивил. А больше всего это сделал на седьмой минуте усилиями Лонгстаффа, Сен-Максимена и… Варана. Французский центральный защитник решил показать технику на своей половине поля, но это ему не удалось. Шон обворовал его и отдал на Аллана, который вошел в штрафную площадку, качнул сначала Теллеса, а затем Магуайра и пробил в правый угол ворот. 10-й гол для нападающего в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" очень бледно играл в атаке. Да еще и эта игра была подкреплена нервами от футболистов, а больше всех не мог найти места Роналду, который регулярно ссорился с партнерами. В конце концов к перерыву один момент гости смогли создать с помощью стандарта: Фернандеш черпачком забросил на Гринвуда, который сразу же пробил из пределов штрафной, но вовремя из линии ворот вышел Дубравка.

В перерыве Рангник провел две замены, выпустив Кавани и Санчо, а также оставив на поле единственного опорника Мактоминея (Фред пошел переодеваться). Правда, это не помешало чуть ли не удвоить преимущество “Ньюкаслу”: Сен-Максимен мог оформлять дубль после прострела с правого фланга, но пробил не в свободную часть ворот, а в зону Де Хеа – испанец парировал. Подвела французского нападающего техника.

Meanwhile, @D_DeGea has been called into action at the other end with some big saves ????#MUFC | #NEWMUN pic.twitter.com/u56qCcOyal