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Рангник: Не понравилась игра МЮ, но набранное очко – положительный момент

Англия
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Коуч "красных дьяволов" дал комментарий после матча

Рангник: Не понравилась игра МЮ, но набранное очко – положительный момент

Фото: manutd.com

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал ничью против "Ньюкасла" (1:1) в рамках 19-го тура АПЛ.

"Мне вообще не понравилось наше выступление. Сегодня мы не контролировали игру, за исключением нескольких моментов.

Все дело в энергичности, физической форме и выигрывании подборов – мы были не на лучшем своем уровне в этих компонентах. Есть положительный момент, мы набрали очко – это хорошо, но игра должна быть лучше.

Наша самая большая беда сегодня – ошибки. Даже сравняв счет, мы не контролировали ситуацию, не принимали верных решений. Дело было не в схеме, а в агрессивности в игре.

Через три дня у нас новый матч, мы должны играть лучше, стать крепче физически. Нам не нужно искать оправдания. Сегодня я недоволен ни игрой с мячом, ни моментами, когда нам нужно было прессинговать", - цитирует Рангника BBC.

Читайте такжеАПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1. Надо еще уметь так сыграть с аутсайдером
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В статье: Ральф Рангник Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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