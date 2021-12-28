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Рангник: Не понравилась игра МЮ, но набранное очко – положительный момент
Коуч "красных дьяволов" дал комментарий после матча
Фото: manutd.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал ничью против "Ньюкасла" (1:1) в рамках 19-го тура АПЛ.
"Мне вообще не понравилось наше выступление. Сегодня мы не контролировали игру, за исключением нескольких моментов.
Все дело в энергичности, физической форме и выигрывании подборов – мы были не на лучшем своем уровне в этих компонентах. Есть положительный момент, мы набрали очко – это хорошо, но игра должна быть лучше.
Наша самая большая беда сегодня – ошибки. Даже сравняв счет, мы не контролировали ситуацию, не принимали верных решений. Дело было не в схеме, а в агрессивности в игре.
Через три дня у нас новый матч, мы должны играть лучше, стать крепче физически. Нам не нужно искать оправдания. Сегодня я недоволен ни игрой с мячом, ни моментами, когда нам нужно было прессинговать", - цитирует Рангника BBC.
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