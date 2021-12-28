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"Кучка нытиков". Невилл раскритиковал игроков МЮ за ничью с Ньюкаслом
"Красные дьяволы" потеряли очки с аутсайдером АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игру бывшей команды в матче 19-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:1)
"Никакого прессинга, никакой настойчивости. Это основы футбола, в каждом единоборстве, которое они проигрывали. Это было по-настоящему плохое выступление.
Нет ни одной единственной вещи, которая бы удалась команде. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать после первого тайма, что он сделал свою работу.
Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать в том же духе", - заявил Невилл в эфире Sky Sports.
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